Se confirma una muerte más a causa del coronavirus

Cira la Morena, mamá de Juana la Cubana, falleció por esta enfermedad

La restaurantera promovía el pescado a la talla, un clásico de Acapulco, Guerrero, en México

¡Triste noticia! La restaurantera Cira la Morena, mamá de Juana la Cubana, muere a causa del coronavirus.

El periodista argentino Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like. fue uno de los primeros en dar esta noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Muere de Covid-19 (coronavirus) Cira la Morena, madre de Juana la Cubana, ícono y símbolo de la gastronomía de Acapulco!!! Estuvo hospitalizada en el hospital privado Del Prado y nunca se recuperó”, expresó Javier Ceriani.

Las condolencias de parte de los usuarios de esta cuenta no se hicieron esperar: “Oh, Dios mío, no lo puedo creer. Dios la tenga en su santa gloria”, “Lamentable noticia. Descanse en paz, que Dios brinde consuelo a toda la familia”, “Que triste! Dios la tenga en su gloria, resignación a su familia“, “Oh, Dios mío, que triste noticia. Me gustaba ver los videos de Juana la Cubana, siempre nombraba a su madre. En paz descanse”.

Por su parte, otro internauta comentó: “No lo puedo creer, todo muy rico en su restaurante, Dios la tenga en su santa gloria”, mientras que alguien más escribió: “Pa’ su mecha!!! Ni yo siendo de Veracruz conocía a esta señora, aunque escuché muchas veces la canción de Juana la cubana”.

Según informó Enfoque informativo en su portal, fue la noche del lunes que se confirmó la muerte de Cira la Morena, mamá de Juana la Cubana, restaurantera y promotora del poblado de Barra Vieja en Aacapulco, Guerrero, México.

En la página de Facebook Cira la Morena 2 de Juana la Cubana, se puede ver una imagen en la que aparecen madre e hija junto a un conmovedor mensaje: “Por siempre serás mi guerrera, el más grande amor que pude recibir en la vida me lo diste tú mamá, por siempre estarás en mi corazón, mi Cira la Morena”.

También, se dio a conocer que la restaurantera estaba al frente del restaurante Cira la Morena 1 en Barra Vieja, además de promover el pescado a la talla, todo un clásico de Acapulco.

De acuerdo con información de El Debate, Cira Zavaleta, nombre verdadero de Cira La Morena, es considerada una de las pioneras de los restaurantes de playa de esta región, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, y el cantante colombiano J Balvin la visitaron en algunas ocasiones gracias a sus deliciosos platillos.

En otra publicación dedicada a su madre en su pagina de Facebook, Juan la Cubana abrió su corazón y escribió: “Gracias por todo lo que nos diste, por el amor con el que hacías cada uno de tus platillos para tus clientes, que decías que eran tu familia. ¡Fuiste única madre querida!”.

Descanse en paz Cira la Morena, mamá de Juana la Cubana, quien falleció por coronavirus.

