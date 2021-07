Es “demasiado duro, no puedo hablar”, confiesa la desconsolada madre, que llegó a Estados Unidos acompañada de su sobrina Lourdes Luna. “Nos habíamos enterado a través de las noticias, todo fue muy rápido, fue muy doloroso, desde el comienzo esto fue desgarrador”, agrega Lourdes.

Hallan restos de 10 personas en escombros

El martes se permitió a la prensa ver de cerca parte de los trabajos en marcha. Los bomberos también publicaron varios videos y se anunció el hallazgo de ocho nuevos cuerpos, la cifra más alta en un día desde que comenzó la operación. La lluvia y el viento de la tormenta tropical Elsa complicaban la labor, aunque se esperaba que el ojo de la tormenta tocara tierra en el norte de Florida, relativamente lejos del lugar.

Los equipos no han encontrado nuevos indicios de sobrevivientes, y aunque las autoridades dijeron que su misión aún iba dirigida a encontrar personas vivas, estaban cada vez más pesimistas, informó The Associated Press.