La mamá de Jenni Rivera le respondió a la ex de su hijo Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, sobre la invitación a los quince años de su nieta

Aunque Mayeli Alonso declaró que no desea a los Rivera en la celebración, la señora Rosa tiene esperanza

La mamá de Lupillo fue enfática en una cosa

Luego de que Mayeli Alonso asegurara que Lupillo Rivera no asistiría a los quince años de su hija por un contrato de exclusividad con Azteca, ahora se revela que la mamá de Jenni Rivera tampoco estaría invitada a la celebración.

Entrevistada por la periodista Nelssie Carrillo para su cuenta de Instagram, la señora Rosa Rivera confirmó que no ha recibido invitación por parte de Mayeli Alonso para la fiesta de su nieta Lupita.

Visiblemente inquieta y hasta nerviosa, la mamá de Jenni Rivera contesta: “Pienso, si me invitan voy, claro es mi nieta, pero dijo (Mayeli) que no iba a invitar a la familia…”, aseguró.

La mamá de Jenni Rivera continuó hablando sobre el tema: “Yo de todos modos veo a mi nieta, la quiero y si pues no voy a su fiesta, que tiene, yo la veo y la puedo felicitar acá en la casa de Lupillo”.

Y la señora Rosa dejó entrever lo que sucede con las separaciones: “Eso es lo que pasa con los problemas de los divorcios, que después le quieren quitar a uno los nietos, pero no, yo veo a mis nietos, los disfruto cuando voy a la casa de Lupe y si no me invita, nada se perdió”.

Ante el cuestionamiento sobre si cree que Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, la invite a la fiesta dijo: “No creo porque lo primero que sale botando después de un divorcio, es la suegra y los hermanos, entonces no creo, pero si me invita, vamos”.

Pero la mamá de Jenni Rivera no fue lo último que dijo sobre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera.

