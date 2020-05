Se revelan imágenes nunca vistas de la señora Rosa Rivera

En esta publicación, se ve a la mamá de Jenni Rivera enferma de cáncer

“La familia Rivera está llena de mujeres fuertes”, dicen usuarios

Impactante. Se revelan imágenes nunca vistas de la señora Rosa Rivera, mamá de la fallecida cantante Jenni Rivera, enferma de cáncer.

En una publicación que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, y que hasta el momento tiene más de 140 mil reproducciones, se puede ver lo siguiente:

Con el título “Rosa Rivera habla por primera vez del cáncer que sufrió luego de la muerte de Jenni”, la señora Rosa Rivera confiesa: “Me diagnosticaron con cáncer. Fíjate que tu resultado salió que tienes cáncer, en segundo grado”.

Se trata de un documental en el que la mamá de Jenni Rivera habla por primera vez sobre el cáncer de seno que la afligió luego de la muerte de la cantante, y que, afortunadamente, ya superó.

“El momento del cáncer fue terrible, una porque no tenía a Jenni y otra porque no tenía a mi mamá y otras veces daba gracias a Dios por no tenerlas para que no sufrieran junto conmigo ese dolor porque el cáncer es muy feo, el cáncer es horrible. Luego ves sufrir a tus hijos por ti, y entonces, por más que tratas de ocultar, no puedes hacer nada”.

En esta publicación, se recuerda que fue en septiembre del 2013 cuando la señora Rosa Rivera compartió que le temía a un diagnostico de cáncer luego de una biopsia, y desde ese momento, la familia Rivera evitaba hablar del tema.

“Fue difícil ocultarlo porque había veces que me seguían, había veces que yo no recibía a las fans los días 9 que tirábamos los globos porque iban a darse cuenta las muchachas y no quería yo que se dieran cuenta y que se les fuera a salir que yo tenía esa enfermedad”.

Rosa Rivera enferma cáncer. En otra parte de su “confesión“, la mamá de Jenni Rivera dice: “Primero vino el divorcio (con Pedro Rivera) y luego se fue Jenni, luego se fue mi mamá, fue mucho para este cuerpo y pues me enfermé, tenía que enfermarme de tanto dolor, de tanta pérdida, el cuerpo aguanta hasta cierto punto”.

Con lágrimas en los ojos, en otra etapa de su vida, la señora Rosa Rivera cuenta que le dijo a Jenni que cómo le hacía falta. Durante el proceso que tuvo esta enfermedad, su hijo Gustavo fue quien le cortó el cabello.

“Me dijo Gustavo: ‘se lo voy a cortar mejor, mamá, para que le salga más grueso’, y le dije: ‘ok, mijo’, y ya vino él y trajo sus instrumentos y me lo cortó y al rato se vino al baño y yo dije: ‘éste ya se fue a llorar al baño'”.

Pedro Rivera, quien estuvo casado con la señora Rosa Rivera por más de 40 años, también fue un apoyo para ella: “Cuando ya pasó todo el divorcio, cuando yo me enfermé, él vino un día, o dos veces, a verme y me trajo dinero para pagar las quimios porque eran caras. Amigos, amigos, no, pero si algo sucede con los muchachos, y me necesitan para algo estar o reunidos juntos, ahí estamos los dos”.