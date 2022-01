Mamá hispana muere: Los usuarios en Internet no tardaron en responder sobre dicha controversia

Cientos de usuarios en las redes sociales explotaron ante tal noticia, lo cual ha llamado la atención ya que hay diversos comentarios similares culpando al cirujano encargado y exigiendo justicia para Sara, según comentarios en Twitter.

“Pobrecita, Que en paz descanse, espero que ese “cirujano” pague por lo que ha hecho”, “¿Cuándo entenderá la gente, que ir a un quirófano no es ninguna bobada?, “Tanta operación de gente joven por gusto, me parece una temeridad, siempre lo he pensado.”, “Lo que debería ser ilegal es meterse a operar sin tener el título, que no lo es”, entre cientos de comentarios más.