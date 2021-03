Mamá hispana de niña de 9 años que murió al cruzar el Río Bravo, rompe el silencio

La situación en la frontera se agravó con la muerte de la niña inmigrante

La madre de la niña rompió en llanto al relatar el dolor de la muerte de su hija en el Río Bravo Mamá hispana de la niña mexicana de 9 años que murió al cruzar el Río Bravo, rompe el silencio y relató, entre lágrimas, el dolor de perder a su hija al intentar llegar a los Estados Unidos, en una entrevista para la cadena hispana Telemundo. “Nosotros veíamos en la orilla del Río… en compañía del que nos venía ayudando… nos dijo el hombre espérense tantito ahorita los van a cruzar, la niña se me resbaló y el en lugar de ayudarme se fue huyendo”, relata con voz entrecortada, e intentando contener el llanto, la madre de la niña que falleció en el Río Bravo. Madre hispana se ‘lanza’ al Río Bravo para intentar salvar a su hija “Yo tenía el otro bebé acá, en esta mano… ¿Dios qué hago? no puedo ver que mi hija ruede por esas aguas… me aventé detrás de ella, yo la logré agarrar de esta mano y con el otro acá, me acuerdo que una muchacha llegó y me dijo dame al niño lucha por tu hija”, relata la visiblemente afectada madre. “Me fui rodando, mucho que duramos en esa agua… yo saqué a mi hija del agua, por que llegó la ayuda pero demasiado tarde, yo llegué con mi hija a la orilla del otro lado del río… la saqué con mis manos… así como yo le di la vida”, continua diciendo con un llanto cada vez más profundo.

“Yo nunca le quise quitar la vida a mi niña” El llanto de la madre de la niña de 9 años que murió en el Río Bravo continuó al tiempo que seguía relatando los horribles momentos que vivió. “Yo tenía que haber sido más fuerte…. pero el agua me ganó”, “Yo nunca le quise quitar la vida a mi niña”, afirmó. “Yo la amaba a mi princesa era todo para mí esa niña y hoy estoy sin ella”, dijo mientras otra mujer la abrazaba intentado reconfortarla. La madre hispana aseguró que no podía dormir ni comer por perder a su niña en el Río Bravo.

“Era una niña llena de vida” “Hasta hoy digo, oh Dios ¿Por qué me la quitaste?”, se lamentó la mujer que cada vez podía controlar menos las lágrimas. “Pero yo con Dios no puedo pelear… yo intente de mil maneras nadar y nadar… y si pude nadar pero la saqué muerta”, dijo con voz sumamente cortada por el llano. “Porque… no la sacó nadie, yo la saque… era una niña llena de vida y yo la quería mucho y en unos instantes se me fue”, relató la mujer a las cámaras de Telemundo, antes de revelar que se le proporcionaron los primero auxilios a la niña en el Río Bravo, por parte de las autoridades migratorias de EE.UU.

¿Se culpa por la muerte de su hija? “Me la entregaron y me dicen… lo sentimos mucho.. y yo derramada de dolor.. Oh Dios, devuélvemela… Le dije a dios quítame la vida a mí pero salva a mis hijos… yo no voy a poder seguir viviendo de esa manera”, dijo la madre de la niña muerta en el Río Bravo a la cadena hispana. “Yo no esto bien.. a cada rato recuerdo todo lo que pasó, que ese hombre en lugar de ayudarme se fue huyendo.. y yo con mis dos hijos… por cuidar uno descuide al otro… “, dijo antes de ‘quebrarse’ y soltar un fuerte llanto al recordar los difíciles momentos que vivió. PARA VER EL EMOTIVO VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.

Río Bravo, una ‘trampa mortal’ La muerte de la niña mexicana de 9 años cuando cruzaba el río Grande en su intento por entrar a los Estados Unidos con su familia vuelve a exponer la “trampa mortal” que supone demasiado a menudo el cauce del llamado, con razón, río Bravo en la frontera con México, indica Efe. Los inmigrantes deben enfrentarse al delicado dilema de intentar llegar a Estados Unidos por las remotas y accidentadas zonas del desierto de Arizona o cruzar el río Grande, que separa Texas de México. Hasta el año 2012, según el Centro Robert Strauss de la Universidad de Texas en Austin, la mayoría de las muertes se registraban en el desierto.

“Va a haber muchas más tragedias” Desde entonces las registradas en el sur de Texas las superaron y en 2019 ya eran tres veces superiores que en Arizona. Eduardo Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, dijo a Efe que el cruzar el río Grande/Bravo “no es para niños” y lamentó que mucha gente se sube a las lanchas de los traficantes de humanos sin siquiera saber nadar, pues es una “trampa mortal”. “Va a haber muchas más tragedias” como la muerte de la niña mexicana en los próximos meses, estimó Canales, que ve casi inevitable que los inmigrantes, “desesperados”, se jueguen la vida en una dura travesía para huir de la pobreza en sus países de origen. “Vienen a comer”, destacó.

Cientos de inmigrantes muertos en la frontera Según un reciente informe de las Naciones Unidas, la región que rodea la frontera entre Estados Unidos y México es una de las más “mortíferas para los inmigrantes”, y el número de víctimas mortales aumenta cada año. El Proyecto para los Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado un total de 2,403 muertes desde 2014, incluidas 497 en 2019, el último del ofrece datos. MMP explica que 109 de estos fallecimientos se registraron en las aguas del río Bravo en 2019, lo que supuso un aumento del 26 % respecto a las 86 muertes registradas en 2018. Fue precisamente en 2019 cuando las imágenes de los cuerpos de los salvadoreños Óscar Martínez y su hija Valeria, fallecidos al tratar de cruzar el río, dieron la vuelta al mundo.

Crisis migratoria deja víctimas mortales cada año Las fotos de Óscar Martínez y su hija Valeria colocaron un rostro a la crisis migratoria que afrontan miles de centroamericanos que llegaban hasta la frontera con Estados Unidos. Y fue ese año cuando se produjo el último gran flujo de inmigrantes llamando a la puerta de Estados Unidos. Aunque entonces el Gobierno del hoy expresidente Donald Trump aplicó con fuerza sus medidas para cerrar el paso a la inmigración, legal e ilegal. El actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, apuesta por un trato más “humano” y permite quedarse en Estados Unidos a los menores no acompañados.

Una tragedia más a la lista La guatemalteca Araceli Franco Cruz, que intentó cruzar el pasado día 20 con su hija de 9 años y su hijo de 3, ambos de nacionalidad mexicana, se suma a la lista de tragedias en la frontera sur de los Estados Unidos. La niña fue encontrada inconsciente, al igual que su hermano. El hermano de tres años, según se informó que estaba en estado crítico, en una isla del lado mexicano del río por la zona de Del Río (Texas) el pasado día 20, de acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.