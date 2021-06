Y es que vio que su apariencia y cuerpo no correspondían al de una menor de edad, así que tras analizarla por algunos minutos, se dio cuenta que no era quien pensaba y de inmediato la delató y la mujer terminó en la cárcel por usurpar la identidad de su hija y entrar sin permiso a la escuela.

No conforme con ello, la mujer cuenta además con una orden de tráfico no relacionada. Los oficiales de policía fueron alertados de que una mujer había entrado a la escuela sin permiso y que se hizo pasar por una estudiante.

“NO FUE DIFÍCIL”

Pero no contenta con lo que hizo, la mujer siguió con el video y lanzó más advertencias o retos: “Apuesto a que cualquier otra persona puede hacer esto. Esta es la razón por la que hice esto, ya sea que estés de acuerdo conmigo o no”.

"Creo que el factor decisivo para mí fue en realidad entrar y hacerse pasar por un estudiante de séptimo grado. Quiero decir, no soy un pollo de primavera, pero no fue difícil. Y llegué a los siete períodos, hasta la última maestra, ella era mujer, y me dijo: 'Julie, ¿puedes quedarte después de clase?' Y lo dije absolutamente. Me miró y me (dijo: 'No eres Julie')".