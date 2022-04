Cristy Nodal decide hablar de su estado de salud.

Le detectan tumor maligno a la madre de Christian Nodal.

¿Milagro? Médicos quedaron atónitos antes de ingresarla a cirugía. Mamá Nodal rompe silencio. Desde que se dio a conocer la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, los problemas para el cantante de regional mexicano no han cesado y cada vez son más fuertes. Poco después de que terminara con la ojiazul sus padres se vieron envueltos en problemas legales, ahora su madre está pasando por una situación de salud complicada. Bien sabemos que las redes sociales siempre dan mucho de que hablar, en especial cuando se trata sobre alguna celebridad o estrella reconocida, cosa que ocurrió con Cristy Nodal, la madre del intérprete de ‘Adiós amor’ recibió la noticia, por parte de los médicos, de que se le detectó un tumor maligno. Mamá de Christian Nodal rompe el silencio tras haberle detectado un tumor Cristy Nodal, madre del cantante de regional mexicano, decidió hacer uso de sus redes sociales y rompió el silencio hace unas horas mediante sus historias de Instagram revelando que le diagnosticaron un tumor maligno recientemente y dentro de sus declaraciones asegura que vivió un milagro que la sacó del peligro. En su historia se le puede ver dentro de un cuarto de hospital, luce verdaderamente cansada, degastada físicamente, sus labios están completamente secos, en la parte superior derecha aparece un escrito en donde manifiesta estar totalmente agradecida con Dios y con la vida por la dicha de aún estar viva.

Cristy Nodal fue diagnosticada con tumor maligno en su colon Fue a través de la cuenta oficial de Chisme No Like en Instagram que difundieron la noticia sobre las declaraciones que la madre de Christian Nodal ofreció luego de que le diagnosticaran ese tumor maligno que traería severas complicaciones en su salud pero las esperanzas nunca faltaron. De acuerdo con Chisme No Like, la madre del intérprete de 'Botella tras botella' compartió un sensible mensaje donde afirma que después de varios estudios fue que dieron con ese tumor en su colon, pero antes de haber sido sometida a cirugía se dieron cuenta que esa área estaba en perfectas condiciones dejando a los médicos atónitos.

¡Le ocurre milagro! Médicos quedan atónitos tras desaparecer el tumor que le fue diagnosticado a la madre de Nodal “Gracias Dios por esta oportunidad de vida ! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato pero jamás perdí la fe”, expresó la madre de Christian Nodal. “Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos ! Un caso entre mil eso dijeron. Los milagros existen!”, compartió apareciendo desde un cuarto de hospital a través del escrito en su historia de Instagram.

"¡Dios existe y es infinitamente bondadoso!", la madre del cantante rinde declaraciones sobre su salud "Gracias infinitas por cada una des sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano, este video no lo hago con ninguna finalidad , solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso!", es como Cristy Nodal termina la muestra de gratitud y sus declaraciones de su actual estado de salud. La madre del cantante de regional mexicano en su historia luce totalmente convaleciente postrada en la cama dentro del hospital, pero afortunadamente el tumor que le diagnosticaron ya no se encontraba en su colon, Cristy ha dejado muy en claro ser una mujer llena de fe y este momento quedará grabado en su vida.

Internautas se manifiestan ante las declaraciones de Cristy Nodal El hecho de que la madre de Nodal haya rompido el silencio en cuanto a su estado de salud abrió puertas a que se difundiera a través de las redes sociales, tal fue el caso del perfil en Instagram de Chisme No Like en donde los internautas tuvieron la oportunidad de plasmar sus buenos deseos aunque algunos no tanto. “Ups es la brujería de Belinda”, “Dios tiene el poder de sanar, sólo hay q pedir con fe”, “Dios así trabaja en silencio, Dios obro”, “De seguro tenía un trozo atorado a veces me pasa pero con las pastillas de ciruela se me pasan”, “Pronta recuperación dios es bueno”, “Bendiciones y oración para la Mom de Nodal”, “Ojalá así ya cambie la señora”, fueron algunos de los comentarios que internautas compartieron.

Le llueven buenos deseos a la madre de Christian Nodal Por otra parte dicho status de la señora Cristy Nodal, fue compartido mediante la cuenta de 'La Lengua', de donde se extrajo más visiblemente el texto que la madre del joven cantante de 23 años compartió a través de su perfil de Instagram, en este post los comentarios tampoco tardaron en aparecer. "Te creo los milagros existen", "Infinitas bendiciones dios la proteja", "Dios es grande dios la siga bendiciendo", "Gracias a Dios", "Bendiciones", "Diosito te siga llenando de millones de bendiciones igual a tu preciosa familia", "Amen que Dios siga poniendo sus manos poderosa sobre ti para tu pronta recuperación", "Dios es fiel!!!!", se puede leer en redes.

Hace una semana Cristy dio a conocer que le detectaron un tumor a través de redes Hace una semana, la madre de Nodal compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece acostada con su hijo, muchas personas la llenaron de criticas diciendo que no lo dejaba respirar y no lo quería soltar, pero ese post tiene algo más que solo aparecer acurrucada junto al cantante de regional mexicano. Pues fue en los días en que le compartieron la triste noticia de que un tumor maligno estaba ocupando lugar en su colon e incluso en la descripción de la imagen compartía un preocupante mensaje sobre su delicado estado de salud, “Mis fuerzas ya no daban para más”, fue un fragmento que redactó.

Ahora la madre de Christian Nodal, se encuentra estable y agradecida con la vida "No importa que tan ocupado estés , pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha , pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más", expresó en la fotografía que posteo junto a su hijo. Desde hace una semana fue que le diagnosticaron ese tumor maligno, pero minutos antes de ser ingresada a cirugía para tratar de extirparlo, los médicos quedaron completamente atónitos al darse cuenta de que su colon, su salud y su vida ya no corrían riesgo, pues el peligro había desaparecido por completo.