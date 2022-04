Cristy Nodal es criticada por los fans del cantante, la tachan de ‘controladora’

Ella es Mariana, la nueva 'conquista' de Nodal

Ella es Mariana, la nueva ‘conquista’ de Nodal Mamá Nodal foto Christian: Cristy Nodal es la madre de Christian, una de las figuras del regional mexicano más importantes en los últimos años, Nodal se ha consolidado como uno de los artistas con más reconocimiento no solamente en México, si no en toda América Latina. No es por más que la gira que está realizando actualmente está siendo todo un éxito. A pesar de los problemas legales que los Nodal han estado enfrentando, el cantante no ha dejado de hacer que la música sea su mayor inspiración. Por su parte, Cristy, siempre ha demostrado un apoyo incondicional a su hijo, hasta se ha dicho como ella estuvo involucrada en la ruptura amorosa que enfrentó el cantante con Belinda hace un mes. Le manda un emotivo mensaje a su hijo La mamá del cantante sorprendió con un mensaje que envió de amor a su hijo por medio de Instagram, el cual acompañó con una foto donde aparece abrazada y acurrucada junto a su hijo. Mencionó que el amor de una mamá es muy fuerte, y que a pesar de que Nodal esté ocupado casi todo el tiempo, procura estar siempre para ella cada que lo necesite. “No importa que tan ocupado estés , pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos. Ya más de tres años de lucha , pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más , necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia , @amely.nodal @alonso.nodaal @jgmusical. Pronto también esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca #diosesgrande. Los amo, gracias por tanto kisha @nodal”, redactó la mamá de Cristian vía Instagram.

Mamá Nodal foto Christian: ¿Afronta Cristy Nodal problemas de salud? La mamá del intérprete de ‘Ya No Somos Ni Seremos’, dejó mucho en que pensar, cuestionando a los fans de Nodal si estaba bien de salud, ya que según el texto que escribió, dio a entender que no se encuentra del todo bien, aunque no especificó por qué tipo de problema esté pasando. Esto fue lo que los fans dijeron, además de mandarle buenos deseos. “Mucho animo señora Cristy, se le quiere mucho. El amor es una de las mejores medicinas que existe y qué mejor el de su familia. Dios la bendiga mucho”, “Dios de sanidad completa, y sobre todo fuerzas y fortaleza en los procesos, un abrazo fuerte. Sin duda la familia lo es todo en todo tiempo”, “Deseo en verdad que se recupere pronto”, “Una foto muy tierna pero a la vez fuerte ya que se ve el amor de madre e hijo”.

Mamá Nodal foto Christian: No todos lo tomaron bien A través del Instagram de Venga La Alegría, se compartió la imagen de la madre con su hijo, en donde la gente no dudó en tachar a Cristy de ridícula, y decir que ella siempre ha ‘sobreprotegido’ mucho a Christian Nodal, diciendo de ésta forma, que tiene que dejar ‘volar’ a Nodal, pues siempre ha estado envuelta en los asuntos de su hijo, incluso personales, como la relación que tuvo con Belinda. “Es muy bonito que su mamá lo apoyé y lo vea, pero debe dejarlo volar, porque no siempre vamos a estar con ellos, no debe sobreproteger a su hijo, si no nunca se van hacer responsables de su propia vida, que duerma solito, ¿no les parece?”, “Señora tan dramática busque de Dios, él todo lo ve engañará a las personas pero a Dios nunca”, “El drama nunca falla para desviar la atención (chantaje sentimental)”.

Dicen que Cristy podría ser una madre ‘controladora’ A raíz de la situación que pasó con Belinda, en donde muchos medios comenzaron a decir que la mamá de Cristian estuvo involucrada en la ruptura de la pareja, fans del cantante han dicho que Cristy tiene actitudes de una madre sobre protectora, que trata a Nodal como un bebé y que ha de ser celosa, según los siguientes comentarios: “Ha de ser una mamá celosa, controladora y chantajista, por eso no se debe desear el mal y perdonar”, “Por eso uno debe de ser el bien al prójimo sin brujería ni con el pensamiento, eso rebota, sobre su familia aprenda la lección.”, “Que ridícula señora”, “Muy controladora, debe notar que su hijo quiere hacer algo diferente y necesita tener la atención”, “No le deseo el mal a nadie. Pero uno cosecha lo que siembra y ya lo que sembró están dando sus frutos. Solo le queda arrepentirse y hacer las cosas bien.”, “No sé por qué ésta señora se me hace muy posesiva y absorbente con su hijo”.

Mamá Nodal foto Christian: Se especula que Nodal ya sale con alguien más Parece que Christian Nodal ya encontró una nueva novia para olvidar a su ex Belinda. Aunque ha pasado poco tiempo del truene entre los cantantes, la noticia apenas se dio a conocer el pasado 12 de febrero, el intérprete de “Botella Tras Botella” ya tiene con quien consolarse, una modelo llamada Mariana Ríos. De acuerdo a información de Agencia Reforma, hace unos días se le vio al sonorense muy juntito de la rubia misteriosa, quien podría ser su nueva pareja, saliendo de un restaurante en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fue en ese momento que se develó la identidad de la chica colombiana de figura curvilínea.

¿Quién es Mariana? Poco se sabe de Mariana, pues incluso mantiene su cuenta de Instagram privada, donde la siguen 3 mil 700 internautas, y sólo tiene un link de acceso a una plataforma de pago para ver fotos y videos subidas de tono. Según una revista de circulación nacional, Nodal y Ríos se conocieron durante una fiesta del rapero Gera Mx, gran amigo de Christian. La pachanga se llevó a cabo en Cancún, en donde supuestamente hubo gran química entre ellos y él decidió llevarla a Los Ángeles mientras cumplía algunos compromisos laborales. Así, mientras Belinda se prepara para radicar en España, donde nació y participa en la serie Bienvenidos a Edén, el cantante al parecer ya encontró a su nueva musa, así lo informó Agencia Reforma.

Mamá Nodal foto Christian: ¿ES SCORT? De acuerdo a información del portal Heraldo USA, Nodal habría pagado por la compañía de la mujer rubia con la que cenó en Los Ángeles el pasado fin de semana después de cancelar una presentación en Colombia. Los seguidores del intérprete de “Botella tras botella” aseguran que Christian Nodal conoció a la mujer rubia en la ciudad de Cancún. Según el medio la citado, cuando Nodal viajó a la playa de la Riviera Maya estuvo acompañado del artista Gera MX y otras amigas de ellos que aparentemente también se dedican a ser damas de compañía. Tal parece que el cantante de “Dime cómo quieres” no pudo olvidar a la mujer rubia y se la llevó a Los Ángeles California”.