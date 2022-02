Cristy Nodal lanza indirecta a la disquera con la que trabajan antes…

Mamá de Nodal acusaciones: Parte del gran éxito de Christian Nodal, se lo debe a sus fanáticos, quienes lo aclamaron y no dudaron en mostrarle su apoyo durante la ceremonia de ‘Premios Lo Nuestro 2022’. Dicho evento se llevó a cabo en Miami, Florida. Y el intérprete de “Aquí Abajo”, se llevó el premio como Mejor Artista Regional.

Y es que la mamá de Nodal, Cristy Nodal, aprovechó las cámaras y la atención, para hacerle un comunicado a Universal Music, pues según Infobae, esta disquera le habría puesto una llamada a ella y a su esposo… Cristina Nodal decidió romper el silencio y hablar sobre la situación.

Lanzó una indirecta por Instagram

Cristina Nodal, aprovechó que su hijo estaba apareciendo en la pantalla chica, mientras que tomó la decisión de escribirle un mensaje en tipo ‘indirecta’, en donde dejó en claro que Christian Nodal ¡puede con todo!, a lado de un video del intérprete, ella escribió lo siguiente:

“Felicidades, hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento aquí sigues en el ruedo! ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¡Que no podrías cantar tus propias canciones?, que nadie te respaldaría Y que bla bla bla!”, escribió Cristina. (MIRA AQUÍ EL VIDEO)