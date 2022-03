La madre del boxeador mexicano dice que Julio César no le contesta las llamadas

Omar, hijo de Julio César, dice que no le parece correcta la actitud de su papá

Julio César Chávez Jr., de nuevo en problemas ¿Regresa a rehabilitación? Mamá Julio César llamadas: El boxeador Julio César Chávez es reconocido por tener una larga y exitosa trayectoria en el boxeo, pues fue entre 1998 y 2005 que el mexicano cosechó sus más grandes éxitos. El famoso originario de Ciudad Obregón, tiene cuatro hijos, Julio César Chávez, Jr., Nicole Chávez, Omar Chávez, Cristian Chávez Carrasco. Julio César Chávez Jr., ha estado envuelto en bastantes polémicas, desde secuestros hasta consumo de sustancias ilícitas. Hace unas pocas horas, uno de los hijos del famoso boxeador grabó a su abuela, la cual, está pidiéndole a Julio César que responda sus llamadas, ya que asegura que la tiene bloqueada. Le pide que le conteste Fue mediante la cuenta de Instagram de Chamonic, que se le dio difusión a este video, en donde aparece la mamá del bloqueador pidiéndole que por favor le conteste las llamadas: “Julio te estoy marque y marque todos los días, ahora te marque como 10 veces y no me contestaste, contéstame hijo”, pide la mamá del famoso. “Me tienes el teléfono bloqueado hijo, nada mas suena y suena”, dice la mamá del boxeador. El hijo de Julio César le dice a su abuela “No contesta mi apá”, a lo que ella responde “De seguro me tiene bloqueada”, muchos seguidores calificaron su actitud como un mal agradecimiento hacia su mamá.

Mamá Julio César llamadas: No le parece justo al hijo de Julio César El hijo de Julio César expresó unas palabras de descontento hacia lo que su papá estaba haciendo, pues aseguró que tiene bloqueada a su abuela es decir, mamá del boxeador. Dijo además, que le da mucha tristeza saber que está haciendo pasar a su abuelita esa situación. “El día de hoy tuve la dicha de ver mi abuelita querida me dio mucho gusto verla pero por otro lado llevarme con la sorpresa de ver que mi apá la tenía bloqueada de llamadas, ( marca como usuario no disponible) la sigue bloqueando y me da tristeza ver a mi abuela así. Expresó el hijo del famoso.

Dice hijo de Julio César que siempre amará a su papá El hijo del boxeador aseguró que la mujer de su papá le está metiendo ideas en la cabeza, y así lo expresó en sus propias palabras, además de que le causa mucha tristeza que la situación familiar cada vez se ponga peor. Finalmente dijo que el no andaba en malos pasos, y que siempre va a amar a su papá. Estoy alzando la voz por muchos de la familia que nos hemos guardado. Papá abre los ojos, solo te pido que no te dejes engañar por las cosas que te dice tu mujer. Si me causa demasiada tristeza está situación tan delicada por la que esta pasando mi familia. Eso si lo quiero dejar en claro, si la relación con mi apá se está rompiendo, no es por que yo ande mal ni en malos pasos. Mi apá es mi apá y siempre lo voy amar, aquí está tu familia esperando que ya no te dejes envolver por las

cosas que te dice tu mujer, de nosotros mi tía y mi abuela”. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO)

Mamá Julio César llamadas: “Que triste ver así a su madre” A todo esto, los usuarios en Instagram opinaron lo que pensaban sobre esta situación, y algunos aseguraron que los escándalos de la familia Chávez, ya se están pareciendo mucho a los de los Rivera, además de otro que se pronuncian en contra de la actitud de Julio César, la cual califican como lamentable. “Los Rivera y Los Chávez deberían de hacer un reallity, imagínate todos juntos, ¡estaría genial!”, “Que triste, la madre y los hijos es el tesoro más grande, que alguien le abra los ojos al campeón”, “El julio aconseja a sus hijos, y su vida no anda muy bien que digamos”, “Pues por algo será…a lo mejor nomás le hablan para pedirle dinero, o mortificarlo, llenarlo de problemas…”

Hermano de Julio César sale en defensa Por otro lado, contrarias a las acusaciones de su sobrino, el hermano de Julio César Chávez , Polo, desmintió el video que Omar Chávez subió, en donde se ve a la mamá de Julio César, pidiendo que le responda el teléfono. Además dijo, que su hermano es un excelente hijo, y que no le parece justo que lo acusen de ‘mal hijo’. “Anda un video de mi madre que la grabaron casi dormida, en donde se da a entender como si Julio no fuera un buen hijo. Les queremos decir que todos estamos muy molestos con ese video, porque fue con ventaja, abuso de confianza, ella estaba casi dormida, ni siquiera sabía que era un video”. Dijo el hermano del boxeador. “Queremos decirles que mi hermano es el más responsable y buen hijo que puede haber en esta vida, es grandioso, un hermano extraordinario y lo amamos, estamos super orgullosos de él”. Dijo Polo en un video.

Mamá Julio César llamadas: No le creen a las declaraciones de Polo Chávez Los seguidores del Instagram de Chamonic, comentaron que no les parece correcta la forma en la que se expresó Polo Chávez, pues que no se juzga el que no sea o sea buen hijo. El problema principal es que, no le contesta a su mamá, y de acuerdo a lo dicho por los seguidores, creen que la mujer del boxeador puede tener algo que ver… (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO) “Se prendió la lumbre, en el otro video se escucha la voz de una mujer apoyando lo dicho por la abuela, y esta muy despierta”, “Pues yo vi a la señora muy despierta”, “Eso no se juzga, lo de ser buen hijo y papá, lo que aquí se esta especulando es que la actual esposa, esta actuando manera egoísta, pues lo esta alejando de su familia. Pero obvio nadie le pone una pistola a nadie”.

El Jr., regresa a rehabilitación Así lo anunció el Gran Campeón Mexicano mediante un video que subió a su cuenta de Twitter.

“A todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio quiero decirles que está en buenas manos, está en un programa de recuperación, primeramente Dios muy pronto va a estar bien y él va a poder hablar con todos ustedes”, explicó Julio César Chávez. Aunque la leyenda no dio detalles sobre el programa de rehabilitación en el cual está internado Julito, aseguró que es para que pueda estar en total plenitud para disfrutar a sus hijos y que en las próximas semanas el púgil podrá dar una explicación a todos sus fans. Las especulaciones sobre el paradero del Junior se dieron a raíz de la ausencia de éste por una semana en su cuenta de Instagram, la cual constantemente compartía videos. Aunque en las últimas semanas se veía entrenando, sus seguidores especulaba sobre problemas de adicciones. Expresó Agencia Reforma.