Al paso de los días el hospital informó que no había dado atención a la mujer. Por su parte, el abogado de la señora ha dicho que la mujer se encuentra retenida contra su voluntad, por lo que se esperaría acción legal por este hecho.

El caso de la mamá que da a luz a diez bebés se volvió viral en todo el mundo, ya que esto la convertiría en la mujer con el más grande récord de alumbramiento, sin embargo, las dudas comenzaron a salir cuando el hospital no había dado información al respecto.

Gosiame Sithole, la mamá que asegura haber dado a luz la cantidad de diez bebés, fue ingresada a un centro psiquiátrico y la duda se si existen o no crece más entre las autoridades , de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias Daily Mail .

Sin embargo, la policía se defendió al decir que la señora Gosiame Sithole nunca fue detenida, sino que su acción obedeció a que familiares del Sr. Tsotetsi la denunciaron como desaparecida, y solo fue por una petición y que no hay registro de arresto.

Pindula News informó que Dalian Mboweni, uno de los organizadores de la marcha, dijo que la muer ha sido maltratada por el personal del hospital, por lo que no estaban de acuerdo y exigían que la dejaran en paz y sin violencia. Archivado como: Mamá de diez bebés

Tras conocer de la forma en que es tratada, familiares y amigos se apostaron afuera de la clínica para protestar por esos abusos, sin embargo, no se explicó si ella seguía dentro, pero la molestia fue tal que no se quitaron del lugar.

SE SIENTE DAÑADA

La mujer se sienta dañada y afectada por las declaraciones de su esposo y porque no le creen y ha dicho lo siguiente sobre este tema: ” Son injustos porque están haciendo cosas y están tratando de hacerme daño. “Hablo con Tsotetsi de vez en cuando. Siento que nunca me amaron; Me obligaron a estar con él”.

Y la mujer fue más allá al acusar a su pareja y su familia tras las fuertes declaraciones que han hecho sobre la existencia de los niños: “Lo que están haciendo me demuestra que querían arruinar algo con mis bebés”, dijo para un medio de comunicación. Archivado como: Mamá de diez bebés