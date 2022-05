Mamá Belinda insulta Nodal: ¿Nunca quiso a su ex yerno?

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, escribió una usuaria en Instagram donde la mamá de Belinda respondió con emoticones de aplausos apoyando el mensaje contra el intérprete de “Botella tras botella”. Otro usuario de Twitter la catalogó cómo ex suegra toxica.

“ExSuegras tóxicas BE LIKE”. Según usuarios de esta red social, para Belinda Schüll nunca fue del agrado que su famosa hija tuviera una relación con el cantante de regional mexicano. Algunos usuarios de la red social la han atacado por su “falta de educación.”