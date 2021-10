Después del hallazgo de Christopher Ramírez y su salida del hospital, su madre habla con los medios

Araceli Núñez, mencionó que está agradecida por el apoyo

"Está muy chiquito, no habla de eso", mencionó la madre del niño OFRECE ENTREVISTA CON MEDIO HISPANO. Araceli Núñez, habló con Satcha Pretto en entrevista par 'Despierta América', señalando como fue el reencuentro con el niño Christopher Ramírez después de que pasó cuatro noches en un bosque, tras haber perseguido al perro de sus vecinos y perderse en la zona. La madre del menor, mencionó que lo primero que hizo Christopher al verla fue pedirle que le comprara una Coca Cola ya que tenía mucha sed y también confesó, que el niño no ha dicho ni una palabra de cómo llegó al bosque o por qué se quitó la ropa; ella argumenta que Christopher es muy pequeño para conocer esos detalles. Mamá Cristopher Ramírez entrevista: LA ENTREVISTA CON SATCHA PRETTO La madre de Christopher Ramírez, fue entrevistada por el programa Despierta América dando declaraciones sobre el hallazgo del menor de edad, quien estuvo desaparecido por tres días enteros y fue encontrado en una zona boscosa de Grimes. La persona que encontró a Chris, fue Tim, un hombre que ha sido considerado 'un buen samaritano' y por medio del Espíritu dice que encontró al menor. "No pues, mi hijo preguntó primero por su hermano. Yo estaba muy emocionada, es inexplicable con palabras decirles lo que yo sentía. Luego él me pidió una Coca Cola", dijo Araceli en el programa de está mañana, donde pudieron hablar sobre la experiencia que vivió en los pasados días.

Mamá Cristopher Ramírez entrevista: No ha dicho nada Una de las preguntas más importantes que realizó la conductora, fue sobre las vivencias que pasó el pequeño Christopher en la zona boscosa donde fue encontrado. La madre del niño, asegura que le niño es igual que siempre y que hasta ese momento, él no ha soltado ninguna palabra sobre lo que vivió en el bosque. "No, él no me ha dicho nada. Él está como siempre, normal, como un niño normal. Está como siempre yo lo he visto", señaló la madre del menor de tres años, quien se encontraba presente en la entrevista pero se encontraba más entretenido por jugar y después, un poco inquieto por querer dormir.

Mamá Cristopher Ramírez entrevista: No vivió una experiencia negativa La conductora también pregunta que pasó con su ropa y cuál fue la razón por la que se quitó sus prendas. La madre del niño, vuelve a decir que el menor no dice nada, que él se mantiene en silencio; pero, lo positivo de la situación es que el menor se encuentra con una tranquilidad y actuando como siempre lo había hecho. "Él no nos dice nada, él no cuenta nada todavía. Yo solo le pregunto si está feliz y él dice que sí. Todavía no cuenta nada", contestó Araceli Núñez al medio de comunicación, después de que el Sheriff de Grimes mencionara que no hubo un acto que indicara un delito en la investigación.

Mamá Cristopher Ramírez entrevista: Irá a terapia La conductora cuestionó si el menor debía ir a terapia en los años que vienen, por las vivencias que experimentó en el bosque. La madre de Chris, confirma que él irá con un especialista para tratar los posibles 'traumas' que podría generar su experiencia en la zona donde estuvo tres días seguidos. "Es probable, por lo que pasó, tantos días tantas noches. Yo no me puedo imaginar, como la pasó en la noche, sin luz sin nada, con árboles y los animalitos. Yo creo que sí va a recibir terapia, pero es sorprendente que él esté bien", comentó la madre del menor de edad, quienes llevan un día en casa después de dos días en el hospital.

Mamá Cristopher Ramírez entrevista: Fue Dios Satcha Pretto, le preguntó que consejo le daría a las personas que se encuentren en una situación similar que la de Christopher y ella contestó que se trata de Dios y que ella lo único que hacía era pedir por el menor. Ella mencionó que estaba muy agradecida con todas las personas y que se encuentra 'bien' agradecida por la ayuda que recibió. "Dios, fue Dios solamente. Por que yo sabía que lo iba a encontrar, yo estaba segura que iba a aparecer y lo iba a encontrar." Dijo Araceli. "No he podido hablar (con Tim) sinceramente no hemos platicado y yo le agradecí lo que hizo. Solo eso, me encantaría conocerlo y platicar más de como lo encontró.

Ayer volvió a casa Esta tarde de lunes, Christopher Ramírez fue dado de alta del Texas Children’s Hospital y cuando salió, se enfrentó a las cámaras de los reporteros, quienes tuvieron un par de minutos hablando con la madre del niño y quien agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente de la búsqueda de su hijo. El niño comentó a los oficiales, que cuando creciera quería convertirse en policía. El alguacil del condado, Don Sowell, dijo en rueda de prensa que el niño podría convertirse en un Navy Seal, puesto que ya había pasado una de las pruebas más importantes que es sobrevivir a los ambientes más difíciles.PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Regresó a su hogar De acuerdo con Khou 11, después de cuatro días en el bosque y dos días en el hospital, terminó yéndose a casa en compañía de su madre, quien se encuentra agradecida con las personas que apoyaron a la causa y lograron traer con bien al menor de edad. Este lunes, se ofreció una conferencia de prensa, donde se anunció que fue dado de alta el menor y que recibió una medalla. Otra de las figuras presentes durante la conferencia y llegada al hogar, fue Tim, el hombre que descubrió en el bosque al pequeño niño de tres años. El hombre, confesó que el hallazgo de Christopher fue ‘un llamado divino’. Ellos se encontraron felices, sabiendo que el pequeño se encontraba a salvo y ya en casa.

Futuro oficial de policía Fue el alguacil del condado de Grimes, Don Sowell, quien dio a conocer a los medios de comunicación presentes que se honró al niño con una insignia y una medalla de ayudante subalterno después de enterarse de que quería ser oficial de policía cuando creciera, informó Khou 11. El oficial mencionó que el niño podría llegar a ser parte de la armada de los Estados Unidos. “Puede ser un Navy Seal si quisiera”, dijo el alguacil Sowell a los medios de comunicación, después de que se informara que el menor sería escoltado a su casa. “Ya ha pasado el entrenamiento de supervivencia”, bromeó con los reporteros mencionando el tiempo que Christopher permaneció en la zona boscosa de Grimes.

Podría recibir más medallas Según Khou 11, al alguacil del condado no le parecería extraño que otras agencias policiales hicieran lo mismo y le dieran a Christopher insignias para agregar a su colección. Además, señaló que espera que algún día Christopher Ramírez, volverá a ver su medalla y recordará el esfuerzo de las personas para rescatarlo del peligro que le estaba asechando al estar en una zona complicada del país. “Puede mirar atrás con orgullo”, aseguró el hombre a los medios de comunicación y haciendo que la madre de Ramírez, Araceli Núñez, le dijera al menor de edad que mostrara la medalla que le dieron los oficiales del condado de Grimes. El menor se encuentra en perfectas condiciones y feliz de volver a casa.

Es parte de la familia En ese instante, el alguacil también confesó que Christopher sería parte de la familia por las experiencias que se generaron en la búsqueda y también en su estancia en el hospital. Él confesó que le tenía un cariño muy especial al menor y que siempre estarían al pendientes de la seguridad del pequeño. “Momento conmovedor: después de dirigir una búsqueda urgente de 4 días, el sheriff del condado de Grimes, Don Sowell, le dijo a Christopher de 3 años que lo ama y que ahora es parte de la familia.”, escribió Marcus Moore reportero del ABC News y quien estuvo presente en el regreso de Christopher a su hogar.