Cristy Nodal ha preocupado a los seguidores de su hijo.

La madre del cantante habría sido diagnosticada con una grave enfermedad

Fans de Nodal conmovidos por el video

Mamá Nodal avance enfermedad: La familia del cantante de regional mexicano Christian Nodal han demostrado que son muy unidos, aunque tienen privacidad en sus redes sociales y el cantante se muestra intimo en este entorno de su vida, pero por medio de las redes sociales de Cristy, la madre del cantante se sabe de la buena relación que tienen.

Semanas atrás Silvia Cristian Nodal había compartido a través de Instagram que había sido diagnosticada con cáncer de colon. Hace un tiempo había subido una fotografía donde se encontraba con su hijo y le había hecho creer a sus seguidores que se encontraba muy grave, aparentemente no era broma.

¿Que pasa con la mamá de Christian Nodal?

La mamá de Cristian nodal, Cristy, subió una fotografía donde se encuentra dormida abrazando a su hijo y ha causado que sus seguidores tengan una gran preocupación hacia ella ya que la descripción de la instantánea es un tanto preocupante, las palabras que escogió para expresarse hablan acerca de que está luchando contra algo.

“Más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más. Necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia” continuó escribiendo la madre del joven cantante de 23 años ocasionando que la preocupación surgiera entre los seguidores por las palabras que utilizó en su mensaje ya que no están seguros si se refiere a que está pasando por una enfermedad u otra situación.