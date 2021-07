El diario señala que la situación de contagios en la sierra de Sinaloa ha llegado a niveles críticos, y que muchas de las personas contagiadas en municipios de la región no reportan sus síntomas de coronavirus y “se recuperan solos o mueren en medio del olvido y de la angustia familiar”.

La pandemia no ha ‘olvidado’ a los sicarios de los cárteles del narcotráfico en México. “Está muy mal la cosa por acá porque muchos se están infectando”, dijo un joven sicario del Cártel de Sinaloa, que alguna vez fue dirigido por Joaquín el “Chapo” Guzmán para Ríodoce.

AMLO rompe el silencio sobre su visita a la tierra del Chapo

“Aquí son los caminos hacia La Yesca y otro a Guadalupe, son dos. Entonces voy a hacer todo esto, la Sierra. Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque nada más tengo tres días. El domingo voy a estar en Nayarit, sí, son dos, es que me llevaría, si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas”, señaló en conferencia matutina de acuerdo con Agencia Reforma. El Mandatario informó que en su gira en Sinaloa supervisará el camino de Badiraguato, la ‘cuna’ del Chapo.