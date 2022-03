¿QUÉ LE DICE EL GOBIERNO DE RUSIA?

En la actualidad durante la guerra en Ucrania, la familia del joven aún espera en su lugar de origen para que le puedan hacer una ceremonia fúnebre y despedirlo con los honores que se merece por su pelea en el campo de batalla. Sin embargo, parece que la espera será larga, pues el gobierno de Putin ya les hizo saber cuándo es entregará el cadáver.

Fue entonces que la mare reveló lo siguiente: "Han dicho que el cuerpo no se entregará hasta que todo haya terminado, para no causar pánico", reveló su madre, Lyudmila, que todavía no tiene información sobre dónde murió su hijo ni en qué circunstancias. "Nos dicen '¿cree que uno de los suyos está ahí?' Y ni la oficina de registro y alistamiento militar sabe dónde está. Incluso la fiscalía no puede encontrar ninguna pista. El muro es impenetrable".