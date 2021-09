Cuando se inició la investigación sobre la desaparición de Gabby Petito, los padres del sospechoso no quisieron brindar información sobre los planes que tenían para los próximos días, por lo que está información podría brindar otro panorama en la investigación de la fallecida joven, de 22 años. Archivado como: Mamá Laundrie caso Petito

Roberta Laundrie, quien había permanecido en silencio los primeros días de desaparición de Gabby Petito y posteriormente, hizo una denuncia por la desaparición de Brian, no había mencionado las respectivas reservas a los campamentos nacionales, ni el por qué cancelar solo ‘dos lugares’ y agregar uno tercero, cuando la novia de su hijo no apareció.

El público se cuestiona el comportamiento de la familia Laundrie, señalando que si alguien se encuentra desaparecido y es parte de tu familia, no te vas a acampar. Pero, eso fue lo que hizo la familia del ‘principal sospechoso’, ignorando que la prometida de su hijo, quien vivía en la misma casa que ellos, no apareció en los días posteriores a la llegada de Brian.

Una persona que solía trabajar en Civic Plus, una compañía de software que administra el sistema de reservas del campamento de Fort De Soto, le dijo al medio de comunicación, que creía que los Laundrie sabían que su hijo regresaría a casa el 31 de agosto y por ello, Roberta, la madre de Brian, hizo los cambios pertinentes. Archivado como: Mamá Laundrie caso Petito

En una nueva información que salió a la luz, señalaron que una fuente anónima le brindo al noticiero que los Laundrie sabían que Brian volvería a casa el 31 de agosto, por lo que sabían los planes de su hijo y sobre todo, la situación que estaba enfrentando con Gabby Petito y que ellos no informaron a los padres de la joven.

“Cuando piensas en esencialmente tomar un fin de semana de vacaciones en un campamento con tu hijo, que acaba de regresar de meses en la carretera acampando con su prometida, y regresó sin su prometida, es casi imposible imaginar que las conversaciones no tuvieron lugar entre ellos”, señaló el ex subdirector del FBI, Andrew McCabe.

Dog the Bounty Hunter, el famoso cazarrecompensas de la televisión, asegura que está cerca de encontrar a Brian Laundrie, quien es persona de interés en el caso del homicidio de su novia Gabby Petito .

El cazarrecompensas se unió a la búsqueda de Brian Laundrie hace pocos días, pero ya ha colaborado con la justicia ofreciéndoles información sensible para poder capturar al fugitivo.

“Se ha llamado a tripulaciones de botes y equipos de tierra y hemos desplegado perros de búsqueda y rescate”, agregó y aunque se alcanza a ver que está a orillas del agua, Dog no ofreció mayores detalles sobre dónde piensan que pueda estar Laundrie. VER VIDEO COMPLETO .

La información quedó confirmada con un video que Dog the Bounty Hunter publicó este miércoles a principios de la tarde. “ACTUALIZACIÓN: El video es de esta mañana; hoy mismo lanzamos una búsqueda activa y específica en un área clave basada en la inteligencia que estamos recibiendo e investigando”, apuntó el cazarrecompensas.

Cooperar con las autoridades

Aun no se ha podido confirmar la ubicación de Laundrie o si está vivo, pero sí es un hecho que Dog the Bounty Hunter continúa buscándolo. Por supuesto, es poca la información que puede ofrecer públicamente ya que podría interferir con la investigación de las autoridades.

Apenas ayer, Dog escribió en su cuenta de Twitter: “Estamos cooperando con las fuerzas del orden. No revelaremos información que ponga en peligro el caso. NO hemos hablado con la familia de Laundrie. NO hemos acordado encontrarnos con Brian Laundrie. Los rumores son la razón por la que decidimos utilizar nuestros canales de redes sociales para compartir la verdad”.