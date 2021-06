Madre asesina a una de sus gemelas

Una madre hirió de gravedad a sus hijas gemelas y una falleció

El evento terminó con una vecina y tres menores heridos

Mamá asesina gemelas. El sábado por la noche se desató la tragedia para los vecinos del barrio de Carlos Laborde de la zona Los Lotes, en Bolivia. Griselda Salvatierra Chávez, de 55 años de edad, agredió a sus hijas gemelas con capacidades especiales, al igual que a una de sus vecinas y los hijos de ésta cuando intentaron defender a las menores.

Por medio del diario Clave 300, se informó que todo inició en el momento en que los vecinos escucharon los gritos de auxilio por parte de una de las gemelas y decidieron investigar qué estaba sucediendo, encontrándose con la terrible escena de que una de las menores se encontraba ya sin vida.

Mamá asesina gemelas: La mujer perdió el control

“¡Mamá no, por favor no me mates!”, fue el último grito desesperado de una de las gemelas, según reportaron diversos medios. Al momento de escuchar los gritos de auxilio, los vecinos llamaron a la policía de Santa Cruz, pensando que se trataba de una pelea de pareja u otro evento de tal índole, pero nunca se imaginaron que se encontrarían con la imagen de Griselda portando un cuchillo e hiriendo a sus hijas.

Según el diario El Deber, uno de los vecinos mencionó que la mujer siempre lucía tranquila y que atendía a sus dos hijas que se encontraban en silla de ruedas; por ello se les dificulta creer que terminaría dañándoles de aquella forma. Archivado como: Mamá asesina gemelas.