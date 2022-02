De acuerdo con la publicación de Chisme No Like fue agredido durante este fin de semana por un doberman llamado Buda, el cantante en ese momento se llevó un gran susto al ser atacado por uno de sus perros dejándole algunas heridas por su rostro. Su mascota llegó a casa de Maluma hace un año.

Mediante sus historias de Instagram fue que el cantante compartió el percance que tuvo con un perro de la raza doberman, esos status ya no están dentro de su cuenta pero gracias al perfil oficial de Chisme No Like en la plataforma de Twitter fue que se recuperó lo que el cantante de género urbano compartió con sus seguidores.

Maluma muestra heridas doberman. Las redes siempre tienen muchísimos temas, no hay día en que no den algo de qué hablar y es que como se ha mencionado con anterioridad las celebridades son las que en todo momento dan temas que abordar. Mediante varios artículos compartidos por Mundo Hispánico sus lectores han sido testigos de lo que acontece dentro del mundo de la farándula .

Buda es el nombre de la mascota de Maluma, el doberman que le causó heridas

Buda le dejó heridas cerca del ojo izquierdo y en la frente, las cicatrices del cantante que actualmente se encuentra promocionando la película ‘Cásate conmigo’ junto a Jennifer López llamaron la atención de sus seguidores luego de apreciar que el rostro del intérprete colombiano por lo que comenzaron a cuestionarle que había ocurrido.

Por lo que Maluma de inmediato les contó que ocurrió: "Les voy a contar que fue lo que me pasó, la triste realidad es que Buda me mordió pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa' que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado".