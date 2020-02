Maluma decidió confesar de un vez por todas lo que todos estaban esperando

A varios meses de terminar su relación con Natalia Barulich, al colombiano no le quedó de otra más que enfrentar la verdad

En un video publicado, Maluma muestra su reacción

El colombiano Maluma se encuentra en los cuernos de la luna con su éxito y su popularidad, pues con colaboraciones internacionales y una personalidad y físico que encanta a mujeres y hombres, sin duda se encuentra también en la mira de todos con sus relaciones personales, tanto así que lo han tachado hasta de ‘gay’.

Ahora, en un video colgado en Instagram como parte de una transmisión en vivo que realizó, el colombiano estuvo respondiendo las preguntas y comentarios de varios de sus fanáticos quienes lo ‘chuleaban’ en todo momento, hasta que hubo uno que se atrevió a decirle que si era gay.

En la transmisión, Maluma trae un gorro rosa, barba crecida y una sudadera negra y contrario a lo que todos pudieron imaginar, el intérprete de ‘Felices los 4’ respondió de manera contundente.

“Hay gente muy estúpida… No, ya… ¿cómo que por qué soy gay? O sea dejen la wevonada que no soy gay… si fuera gay ya lo hubiera dicho; o el que dijo que yo soy gay, ¿por qué no me presta a la novia un ratico, para que vea qué tan gay soy?, no me hagan reír”, fueron las palabras que de muy buen humor y entre risas dijo Maluma para todos los que lo critican.

El video fue reproducido p0r la cuenta de ‘El Gordo y la Flaca’ y pese a la buena respuesta del cantante, los comentarios no se mostraron tanto a su favor.

“Exacto, él no es gay, es una mujer con barba. LOS NERVIOS LO DELATAN”, “Con su gorrito rosa, como sus mejillas de princesa de cuento, nerviosa y despistada como reyna buscando su rey perdido, estas confundida hermosa doncella lo se, pronto encontraras al principe que te hara florecer”, “Pues nose el moviendo de su cuerpo son señales de nerviosismo, a mi se me hace que si le gusta que le machuquen los frijoles”, “Lo que diría el gran Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta”.

Sin embargo también hubo quienes lo defendieron: “Los primeros que dicen que es Gay son los hombres envidiosos y las mujeres frustradas”, “El ha tenido muchas novias… pero Ricky Martín también tuvo muchas novias. Y si es gay pues es su gusto”, “Y si lo fueras que , es tu vida y nadie le importa”.

Puedes ver el video aquí.

Maluma apareció en los brazos de otro hombre y muy cariñoso al momento en que se dispararon las especulaciones sobre la orientación sexual del cantante y un posible romance con el sujeto.

Desde su ascenso a la fama, Maluma ha generado gran polémica con sus publicaciones, ya que muchos usuarios aseguran que el intérprete de ‘Felices los cuatro’ es homosexual, y aunque no lo ha confirmado el cantante, un sector de sus seguidores lo da por hecho.