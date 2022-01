No hay nada peor que sentirte hundida en un mal humor el cual simplemente no puedes quitarte. Excepto tal vez despertarte del lado equivocado de la cama y estar de mal humor antes del desayuno. Todas amaríamos saber cómo quitarnos ese mal humor antes que tenga la oportunidad de arruinar nuestro día y nos aleje de nuestras amistades y compañeros de trabajo. A menudo no es tan fácil simplemente eliminarlo, y tal vez no deberíamos siquiera intentarlo.

El profesor de psicología e investigador principal en el Centro para la Promoción de Bienestar de la Universidad de George Mason, Todd Kashdan, señala: “Cuando se trata de las emociones negativas, mientras más intentamos no pensar en ellas, o tratamos de ocultar los pensamientos y sentimientos no deseados, más terminan saliendo al azar a lo largo del día”. Hemos estado ahí.