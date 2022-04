Majo Aguilar indirecta familia: “No me dejaban tener novio, pero no me importó”

La cantante también aseguro que su madre se enoja cuando sube una fotografía en traje de baño: “Ahora voy a acusar a mi mamá. Siempre me dice, ‘Otra vez una foto en bikini’, y yo le digo ‘Pues si mamacita linda, también me gusta enseñar mi cuerpo. No tiene nada de malo”, dijo Majo Aguilar respecto a la mente cerrada que tienen los miembros de su familia y trato de mandarle una indirecta a su prima.

También fue cuestionada sobre a que edad la dejaron tener novio. Aprovechando la situación de Ángela sobre su supuesto novio 10 años mayor que ella. “Pues la verdad me dejaron tenerlo ya estando grandecita. Pero a mi no me importó, yo me veía con alguien y nunca les decía”, declaro la cantante.