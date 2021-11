Majo Aguilar lanza respuesta contundente contra su prima Ángela

¿Afirma que no sabe cantar y no tendrá éxito?

¿Sarcasmo o verdad? “Pues yo creo que Ángela no va a triunfar” Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar sorprendió en redes sociales al aparecer en un programa ‘afirmando’ que la hija de Pepe Aguilar “no sabía cantar” y que “no tenía talento” ¿Lo habrá dicho a manera de broma? o ¿En verdad piensa eso de su prima? Como es ya bien sabido, ha habido infinidades de rumores que apuntan que existe una pequeña ‘rivalidad’ entre los hijos de Pepe Aguilar; Leonardo y Ángela con su prima Majo, quien ha decidido probar suerte como solita, la cual inició hace unos años alejada de las presentaciones en conjunto a su familia. MAJO AGUILAR SE VA ‘EN CONTRA’ DE SU PRIMA ÁNGELA Tras esto, el pasado 23 de noviembre se dio a conocer a través de redes sociales un video en donde aparecía la cantante de ya 27 años, Majo Aguilar ‘despotricando’ en contra de su prima Ángela, en donde señaló que la hija de Pepe “no cantaba” y que mucho menos iba a triunfar en la música. Todo esto sucedió en un programa mexicano de la cadena regiomontana Multimedios, en donde se le vio a la sobrina de Pepe Aguilar participando en un reto, el cual consistía en responder una pregunta, que ponía en jaque a todos, o comer una de las opciones que estaban en la mesa, las cuales eran mayormente desagradables.

MAJO AGUILAR REVELA CUÁL DE SUS PRIMOS NO LE GUSTA CÓMO CANTA Fue durante este juego cuando un conductor le preguntó a Majo Aguilar cual de sus primos consideraba que “cantaba peor”: “¿Quién de tus primos consideras que tiene la peor voz?”, le cuestionó el presentador a la integrante de la dinastía Aguilar. Y es que, a pesar de que la cantante mexicana lo tomó todo como broma, sí admitió que ella no estaba dispuesta a comer lo que le habían puesto, por lo que decidió responder sin miedo: “No, no voy a comer, ¿la peor voz? ¿La que no soporto?” le cuestiona Majo, y sin pensarlo una vez más respondió….

“ÁNGELA NO SABE CANTAR” RESPONDE MAJO AGUILAR ‘EN CONTRA’ DE SU PRIMA Contra todo pronóstico, Majo Aguilar reveló en el programa que no ‘soportaba’ la voz de su prima Ángela Aguilar, la más joven de la dinastía Aguilar, respondiendo sin tapujo alguno lo siguiente: “Pues yo creo que Ángela no va a triunfar” confiesa burlonamente mientras observaba la comida. Majo no paró ahí con sus declaraciones y con una pizca de humor y sarcasmo comenzó a decir que la hermana de Leonardo no tenía ni siquiera buena voz: “Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va a ganar nada (ningún premio)”, confesó irónicamente la también cantante mexicana sobre su prima.

SEGUIDORES NO SE QUEDAN CALLADOS Y SALEN EN DEFENSA DE ÁNGELA AGUILAR CONTRA SU PRIMA MAJO Ante estos comentarios, muchos de los seguidores del programa en Tik Tok comenzaron a llegar, en donde algunos de ellos sí tomaron bastante en serio la respuesta que Majo Aguilar había dado sobre su prima Ángela, en donde afirmaba que ‘no sabía cantar’: “Pues para mí, Ángela sí canta super bonito”. “JAJAJAJ ¿quién es esa? Ángela es la que ganó res premios de La Radio y varias veces estuvo nominada a los Latin Grammy”, Los programas de talento siempre dividen a la familia por rating”, “Más bien ella es la que no canta”, “La que no tiene talento es Majo”, “Si es sarcasmo me da igual, Ángela sí canta bonito y punto”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

¿EXISTE UNA RIVALIDAD ENTRE LEONARDO, ÁNGELA Y MAJO AGUILAR? LA CANTANTE RESPONDE Cabe destacar que no ha sido la primera vez en la que Majo Aguilar responde de manera sarcástica este tipo de preguntas, ya que en otra ocasión la prima de Ángela y Leonardo señaló que ‘sí existía una rivalidad entre ellos’, señalando que “ya no podía ocultarlo más”. A través de una historia en Instagram, la solista respondió lo siguiente: “La verdad sí. He sido muy buena ocultándolo, pero hay mucha rivalidad. Es hora de que la gente sepa eso. Sí hay”, contestó burlonamente ante la pregunta de un seguidor que señalaba si había cierto roce entre ellos. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

¿AHORA CONTRA SU TÍO PEPE AGUILAR? Antes de que Majo Aguilar se fuera ‘en contra’de su prima Ángela Aguilar, la también cantante mexicana concedió otra entrevista con la periodista Adela Micha, en donde la mujer de 27 años hizo inesperada confesión sobre su tío, el hijo de Flor Silvestre Pepe Aguilar y aseguró que le tenía miedo. Por medio del canal oficial de YouTube del periódico mexicano El Heraldo de México, la joven de 27 años de edad, hija de Antonio Aguilar Jr, habló sobre la relación en su familia, y reconoció que su famoso tío es quien ha puesto en alto el apellido en la actualidad.

¿LE HARÁ LA COMPETENCIA A SU PRIMA ÁNGELA AGUILAR? Luego de interpretar el tema Triste recuerdo, que se hiciera famoso en la voz de su abuelo, Antonio Aguilar, la cantante y compositora compartió que fue su abuela, Flor Silvestre, quien convenció al intérprete de grabar esta canción luego de escucharla en la radio. Majo Aguilar, la también prima de Leonardo, comentó que canta profesionalmente desde hace 4 años luego de que saliera a la venta su primer EP, llamado Tributo, el cual dedicó a sus abuelos y donde interpreta algunas de sus canciones pero dándole su propio toque personal, haciéndolo único y diferente a los demás.

ESTRENARÁ NUEVO DISCO Con el título “Mi herencia, mi sangre”, Majo Aguilar anunció que próximamente saldrá su nuevo disco, por lo que muchos se preguntan si opacará a su prima Ángela Aguilar, quien se ha ganado el corazón de propios y extraños desde el inicio de su carrera artística. “Yo tenía mucha duda de qué título ponerle porque mi primer disco de música ranchera representa muchas cosas para mí, muy bonitas, y ponerle título era complicado, entonces se lo propuse a la disquera. Yo con ningún género me siento más cómoda interpretándolo que con el ranchero, me siento empoderada”.

¿CANTA POR OBLIGACIÓN? La joven de 27 años de edad compartió que en una ocasión le preguntaron si todos los miembros de su familia canta “por obligación”, tomando en cuenta que la mayoría, si no es que todos los integrantes de su familia, se dedica a esta disciplina. “Leonardo, Ángela, obviamente mi tío Pepe, mi papá, todos lo hacemos por gusto, porque nos encanta, es increíble, me encanta lo que hago, no escogería otra cosa”, expresó Majo Aguilar, quien apenas estaba calentando motores y aún tendría más por decir respecto a su música y a la dinastia Aguilar.

“MI TÍO PEPE ME IMPONÍA MUCHO” En otra inesperada confesión, la cantante recordó que a ella le gustaba tomar una bebida hecha a base de leche fermentada, la cual se tardaba mucho en terminar a pesar de su tamaño pequeño, pero su tío Pepe Aguilar se la tomaba de un solo trago. “La verdad si es una persona que impone mucho, pero conforme he ido avanzando en mi carrera, cada día lo respeto más. Seguramente mucha gente lo sabe por los blogs, pero él es empresario, productor, músico, compositor y cantante”, confesó la cantante Majo Aguilar en entrevista con la conductora Adela Micha. ALGUNAS FOTOS PERTENCEN A ESTE VIDEO