Majo Aguilar demostró su apoyo a Ángela tras filtración de fotos

Frente a las especulaciones de que las hijas de Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar no se llevaban bien, ambas inicialmente negaron los rumores. Luego optaron por dar de qué hablar con comentarios la una a la otra, de manera sarcástica. Ahora las primas se encuentran un poco alejadas, pero no por alguna inconformidad sino a que cada una atiende compromisos laborales, dijo Majo de acuerdo a Agencia Reforma.

Según informes de Reforma, Majo mencionó que todos se enfocan en ‘lo suyo’. “Cada quien está en su rollo. Ellos (Pepe y sus hijos) están haciendo su espectáculo y yo me enfoco en mi trabajo. Amor hay muchísimo, eso me encantaría subrayarlo, pero ahorita cada quien está haciendo sus cosas, así lo marcó la vida, el destino”, expresó la cantante de 27 años.

“Está muy interesante que nos respetamos entre todos, pero de repente tenemos nuestras diferencias en opiniones y es lo importante para una buena crítica a los participantes”, compartió Aguilar. Por otro lado, en cuanto a su romance con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, la artista aseguró que pese a la diferencia de 16 años de edad entre ambos, esto no les incomoda. “Mucha gente cree que soy yo la de las fiestas, pero es al contrario, a veces le digo a Gil que me da flojera ir a fiestas, aquí es al revés.

Majo Aguilar apoyo Ángela: Andan desde febrero

De acuerdo con informes de Agencia Reforma, la parejita formalizó en febrero, según él, y hasta aclaró que lleva una buena relación con los padres de Ángela, sobre todo con Pepe Aguilar. “Pepe está de acuerdo, Aneliz (madre de la joven) también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen.

“A mí me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con Ángela Aguilar no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, indicó Gussy.