De acuerdo con el portal TvyNovelas , el abogado Guillermo Pous confirmó que la cantante procedería legalmente en contra de la actriz por supuestamente señalarla como la tercera en discordia por su separación con Andrés Tovar, asegurando que “jamás había existido una relación de tres”, ya que Maite ya no estaba con nadie, y el productor, a pesar de que seguía casado con Claudia, “ya no estaban en una relación”.

Tras esto, mucho se informó que la causante de este divorcio había sido Maite Perroni, afirmando que probablemente ella había sido la “tercera en discordia”, y es que a pesar de que Andrés Tovar informó que la exRBD no había tenido nada que ver con su separación con Claudia Martin, Maite no se quiso quedar callada y puso una demanda en contra de Claudia.

No finalizando, la exRBD sacó a relucir la nota de la revista TVNotas, la cual afirmaba que ella había sido la causante del divorcio entre Claudia Martin y Andrés Tovar, afirmando que no habían hablado antes respecto a esto debido a que estaban comenzando a tomar acciones legales y hasta que sus abogados no se los permitieron pudieron hablar de esto:

La exRBD afirma que han vivido acoso

FOTO: InstagramPosteriormente, la cantante afirmó que tanto ella como su ya actual pareja, el productor Andrés Tovar, han pasado por mucho acoso desde hace varios meses: “Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”, continuó Maite Perroni, al dar a conocer de manera oficial su noviazgo.

Ella afirma que las cosas no fueron como mucho se especuló en los últimos meses y que realmente ellos no querían formar parte de este “circo mediático”, sin embargo, creyeron conveniente aclarar de una vez por todas este presunto malentendido: “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático…”