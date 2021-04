En este mismo mensaje, Ana Lucía se desvivió en halagos con la cantante y actriz mexicana al decirle que era “tan preciosa y tan simple”, además de confesarle que se merecía todo el amor de estos ‘perronitos’. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar.

No pasó mucho tiempo para que seguidores de Maite Perroni, quien está de luto por el fallecimiento de Ana Lucía Menezes, actriz de Rebelde, la acompañaran en su dolor con emotivos mensajes: “Siempre estará en nuestros corazones”, dijo un de ellos.

“Como embajadora de la asociación me he ido involucrando con todo lo que implica este tema tan importante que es cuidar a los niños y niñas de México, y el ser un poco más conscientes de la realidad de muchísimas familias mexicanas que atraviesan circunstancias en donde los niños se ven en situaciones de riesgo por la desigualdad, la falta de recursos, de posibilidades y de apoyos de gobierno”.

De alma altruista desde niña, dentro de todos los proyectos que la cantante y actriz mexicana Maite Perroni pueda tener en su agenda, ayudar es lo primordial, por ello hoy impulsa la nueva campaña de Save The Children, Niñez a Salvo.

“En esta ocasión el tema que apremia es la situación delicada de muchos niños, menores de tres años que no tienen posibilidades de ser cuidados y protegidos cuando sus padres o familiares salen a trabajar y no tienen un espacio seguro”, explicó Maite Perroni en entrevista.

Con su voz, la protagonista de Oscuro Deseo espera brindar mayor impulso a la causa, deseando que cada vez sea más la gente que se una para lograr un cambio: “Yo lo que quiero es ser parte de esto, poder comunicar, aportar y ser parte de este movimiento y junto a Save The Children hacer un cambio y sumarme a realmente lograr el objetivo” (Con información de Agencia Reforma).

La historia estará basada en la versión original, la telenovela argentina Rebelde Way (2002-2003), propiedad intelectual de Cris Morena y que también fue base del proyecto producido por Pedro Damián en 2004. A pesar de no estar involucrado en la nueva producción, Damián le augura un gran éxito a la nueva aventura y espera que la idea impacte a otros públicos.

De acuerdo con un comunicado, el colegio de la trama del nuevo proyecto llevará por nombre Elite Way School, y dentro de la plantilla educativa estarán inscritos los “estudiantes” mexicanos Azul Guaita, Sergio Mayer Mori (hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori), Andrea Chaparro (hija de Omar Chaparro), Lizeth Selene y Alejandro Puente, además del colombiano Jerónimo Cantillo, el argentino Franco Masini y la brasileña Giovanna Grigio.

“En realidad, yo soy el creativo y, evidentemente, en ese proceso yo generé mucho del contenido que existe, incluyendo el nombre de RBD (para el grupo musical derivado), pero eso no es lo importante. Es que se llegue a una nueva generación con un proyecto que, ojalá, llene sus expectativas, que toque temas que sean trascendentales o importantes para estos chicos, y que los traten de una manera veraz y bien hecha”, afirmó el productor.

Se lanzaría un documental de RBD

“Tenemos un rato ya trabajando sobre ese concepto. Todo el material que existe, que yo tengo grabado de giras, viajes, momentos particulares que fuimos nosotros levantando durante el proceso, existe, y queremos hacer un contenido. No sé si nombrarlo documental, miniserie o qué, pero que sea un contenido que acercara a los fans a esa parte que no vimos, que no tiene nada que ver de lo que se vio en pantalla, sino lo que hay detrás”.

“Pero para llegar a eso, creo que tiene que haber un proceso legal, para llegar a acercamientos que permitan que esto se lleve a cabo, donde los primeros que tienen que estar participando y ser parte del proyecto son los seis miembros de RBD”, indicó el productor. En caso de que se concrete, la idea será independiente del trabajo realizado por Netflix, dijo (Con información de Agencia Reforma).