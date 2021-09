“Buscando conversaciones con mi hermano, me mandó una frase que decía ‘cada dolor te hace mas fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión mas hábil y cada experiencia mas sabio’, la vida nos enseña de las formas más extrañas, estamos en un mundo de límites y nos pone pruebas para tomar decisiones que nos den balance”.

Las malas noticias parecen no terminar. Unos días después de que anunciaran que están preparando algo “padre” con motivo de sus 40 años de creación, el grupo Magneto se enluta con la muerte del hermano de uno de sus integrantes, Tono Beltranena.

Varias personalidades del medio artístico no dejaron pasar mucho tiempo para mandar su pésame a Tono Beltranena, entre ellas la cantante y actriz Regina Murguía, integrante del grupo JNS, quien mantiene una relación con el integrante de Magneto.

“Un fuerte abrazo Tonito… La memoria de Manuel vivirá para siempre!!! Que Dios te siga fortaleciendo para seguir adelante como siempre lo has logrado! Descanse en paz nuestro querido Manuel”, “Brille para él la luz que no tiene fin”, “Mientras permanezca en nuestros recuerdos y en el corazón, seguirá vivo”, se puede leer en más comentarios (Archivado como: Muerte enluta al grupo Magneto: Muere hermano de Tono Beltranena).

Admiradores de Tono no lo dejaron solo en estos difíciles momentos y le mandaron cientos de mensajes de apoyo: “Lo siento mucho. Él siempre estará contigo. Será tu ángel de la guardia. Te mando un abrazo. Mucha fuerza para toda la familia”.

El que se robaba las miradas

Para muchos, Magneto no hubiera sido lo que fue si no hubiera estado Alan Ibarra, quien con su característica voz le dio un estilo propio a los temas de esta boy band. En 1996, se lanzó como solista, pero no tuvo el éxito que hubiera deseado.

Más adelante, probó suerte en el mundo de la actuación y participó en diferentes telenovelas. Estuvo casado con Maite Embil, sobrina de Plácido Domingo, de quien se separó en 2015. En esta imagen, aparece junto a su actual pareja, Ana Yañez.