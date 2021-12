Conoce a Magali Giménez Bogarín

Trabajó como albañil y logró estudiar la Universidad.

Su sueño de ser abogada se hace realidad. Magali Giménez albañil abogada. La gran noticia de una hispana ha corrido por redes sociales para ser específicos a través de Facebook, pues una joven ha hecho público su gran logro en la vida, soñaba con tener licenciatura en derecho y finalmente lo consiguió ahora es toda una abogada. Te compartimos el increíble proceso por el cuál la chica tuvo que pasar para poder cumplir su mayor sueño, no creerás el recorrido que atravesó para llegar a su meta. Se trata de Magali Giménez Bogarín es una joven de 24 años que logró graduarse como abogada gracias a que trabajó como albañil para pagar sus estudios, bien dicen el querer es poder y esta joven lo demostró. La gran noticia se hizo viral en redes sociales En redes sociales se volvió viral la historia de una joven que, para solventar los gastos de sus estudios en derecho, trabajó como albañil antes de rendirse. Tras años de esfuerzo y dedicación, la chica, oriunda de Paraguay, juró como profesional en Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ante la Corte Suprema de Justicia de su país. De acuerdo con el periódico El Tiempo Magali, quien vive en San Estanislao de Kostka, en el Departamento de San Pedro, contó que muy pocas personas conocían esa parte de su historia, dado que cumplir su sueño de terminar una licenciatura le parecía inalcanzable debido a que su familia era de bajos recursos.

Trabajo como albañil para poder solventar sus estudios Para poder pagar sus estudios en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tuvo que buscar una solución junto a su familia, por lo que no dudó en ponerse a trabajar como albañil junto a su padre. Pues el no contar con un recurso económico no fue pretexto para ella y dejar los estudios sino que busco la manera de poder obtener ingresos y hacerse responsable de cumplir su más grande sueño. “Como mi papá es albañil decidimos que, para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra. Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula”, recordó la joven, en una publicación realizada en la plataforma de Facebook en la que adjuntó una serie de fotos en donde se le puede ver cargando baldes con agua y ladrillos en medio de una construcción. El Tiempo.

Por medio de la plataforma de Facebook ella compartió su gran logro Magali Giménez albañil abogada. “Muchos no saben esta parte de la historia, pero hace seis años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llego a decirme que no iba a poder concretarlo”, escribió en su historia en su perfil de Facebook. Además, destacó que jamás pensó en renunciar a su sueño y por el contrario decidió ir por él. No cabe de la gran emoción pues ha compartido su felicidad públicamente. “Todavía viene a mi memoria aquel día en que tenía que pagar la primera cuota de mi matricula y no sabíamos cómo íbamos a lograr pagar esa suma. Como mi papá es albañil decidimos que, para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra”, agregó Magali en la publicación de la red social.

Los usuarios internautas no tardaron en reaccionar ante el logro de Magali Tras haber hecho pública el logro de su meta muchas personas se manifestaron con muy lindos comentarios hacía Magali pues les contagio la felicidad y sin querer los ánimo a que persigan su sueños demostrando que en realidad se pueden llegar a cumplir las metas que uno se propone en la vida. Según El Tiempo en la publicación, Giménez acumula más de 3.300 ‘me gusta’, unos 535 comentarios y su historia ha sido compartida por 726 usuarios, además de los medios nacionales que la buscaron para hacer eco a su historia. “Felicitaciones por tu logro a ti y a tu familia”, escribió uno de los usuarios, un mensaje que se lee con frecuencia en los comentarios. “Cuando se quiere realmente algo, sí es posible. Éxitos”, señaló otro de los internautas.

La hispana merece ser reconocida, es una joven decidida y perseverante La joven de 24 años tenía una buena escuela, pues su papá también era albañil y con el apoyo adicional de sus hermanos, pudo salir adelante. La hoy abogada resaltó que muchos jóvenes pasan dificultades para lograr sus sueños. No obstante, hizo énfasis en que no se deben rendir y por el contrario deben luchar por ellos, pues más que claro deja demostrado que en realidad sí se puede. De acuerdo con medios paraguayos, la joven es activista social y dirigente de varias organizaciones, pues ha sido ejemplo para muchos jóvenes quienes tras conocer su historia se ven totalmente motivados a proceder con soluciones que les permita lograr sus metas y compartir la emoción de cada logro.

Pese a los obstáculos la hispana ahora es una abogada Magali Giménez albañil abogada. “No puedo negar que tuve muchos obstáculos en mi camino que hoy le dan a este día el sabor más glorioso que pudiera tener. Sin más, solo en estas imágenes quiero dejar un precedente que refleja todo este proceso que no solo yo, sino muchos jóvenes, pasamos en busca de nuestros sueños. Solo puedo decirte que no te rindas y que el que persevera alcanza”, continuó escribiendo en su post. Finalmente, soltó el grito de orgullo: “¡Juro ante Dios y la Patria! Abogada Matriculada por la Corte Suprema de Justicia. ¡Lo logré!”. Tremenda historia y qué manera más increíble de inspirar a muchísimas personas. De albañil por necesidad, a abogada por convicción, merece todos los aplausos del mundo esta chica.

La hispana recibió criticas por realizar semejante labor. Magali Giménez albañil abogada Como es habitual en esta clase de situaciones, muchas personas le dijeron que no lo iba a lograr y le recordaron “que era mujer”. No obstante, lejos de desalentarse, decidió no rendirse y tomó las críticas como impulso para ser cada vez más perseverante hasta que logró el objetivo de su vida. Quienes han comentado la publicación le han mandado sus mejores deseos y la han felicitado al ver que ha logrado superarse bajo su propio esfuerzo, dejando el mensaje a todos los demás jóvenes de que pueden lograr sus propios sueños. Sea cuál sea el trabajo que tengas es verdaderamente honorable y reconocible pues es el medio con el que sales adelante.

En redes sociales circulan varias situaciones llenas de emociones Como la historia de Magali Giménez Bogarín también hay otras que se han robado el corazón de muchas personas en el mundo. En meses pasados circuló en redes sociales una conmovedora historia de cómo el verdadero amor puede superar obstáculos y problemas de cualquier índole. La misma se dio a conocer desde Bolivia, en donde un joven de 12 años no se dejó vencer por las dificultades económicas de su familia sino que, aprovechando las redes sociales, hizo todo lo posible por apoyar a su mamá, quien se había venido enfrentado a una negligencia médica por mucho tiempo. Archivado como: Magali Giménez albañil abogada.

El pequeño Mateo hizo viral la situación de su madre. A través de un video compartido en Facebook, que rápidamente se hizo viral, Mateo Pérez -entre lágrimas- habló sobre la situación de su madre, Edith Pérez. De acuerdo con él, la mujer requiere urgentemente de una prótesis para su cadera, pues ha llegado al punto en que no puede caminar, además de que es una paciente diabética, motivo por el cual su estado de salud se ha complicado. De acuerdo con el periódico Semana, la costosa operación que requiere la señora Edith no la cubre el seguro médico con el que ella cuenta, el cual es subsidiado por el Estado, motivo por el cual su familia se preocupó por no saber cómo conseguir el dinero. “Quiero ayudarla, ella está sufriendo, le duele su pierna y no puede caminar, necesita una prótesis de cadera para caminar”, dijo el pequeño Mateo en el video.

Al pequeño Mateo se le ocurre la idea de vender dibujos para apoyar a su madre Por ello, se le ocurrió la idea de vender algunos dibujos para recolectar lo suficiente que pudiera ayudar a su mamá. Así, con mucho cariño hizo bocetos de varios personajes animados, los cuales ofreció por 10 pesos bolivianos cada uno, que equivalen a cerca de 5.000 pesos bolivianos. La meta, según Mateo Pérez casi unos 23 millones de pesos mexicanos, que parecía difícil de lograr. Pero, para su sorpresa, tres días fueron suficientes para arrasar con las ventas de los dibujos; incluso, hasta la familia fue apoyada con donaciones de parte de miles de personas que se conmovieron con la historia de Mateo y su mamá Edith. Dejando una vez más en claro que todo se puede lograr en la vida.

Casos que valen los aplausos y merecen ser reconocidos El caso de Magali y del pequeño Mateo dejan muchas enseñanzas a quienes leen sus historias, pues son muestras de que si quieres realizar algo y te fijas metas es completamente posible que puedas cumplir cada una de ellas, pues si eres una persona perseverante no habrá obstáculo que te detenga en el camino. Son muestras de ejemplos a seguir, nunca hay que darse por vencidos a la primera siempre hay que buscar y encontrar soluciones que nos permitan lograr nuestros objetivos, ya quedó en claro que no es imposible solo es cuestión de que uno mismo tenga las ganas de salir adelante. Archivado como: Magali Giménez albañil abogada.