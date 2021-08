Se trata de la pequeña Magaby, quien desde la primera emisión de este programa, ya comenzaba a dar de que hablar entre el público, sin embargo, ella ya no es más una niña, y al ya cumplir 21 años de edad, la joven promesa de la música impactó con un radical cambio de look y con una impactante figura, la cual le ha valido varios piropos en redes sociales.

Y es que, entre participantes como Hiroshi, Montse, quien daba vida al personaje de Telesa, y el simpático Javi, hubo una joven que sin duda se robó el corazón de todos gracias a su hermosa voz, y es que a pesar de que su equipo quedó en el tercer lugar, eso no impidió que continuara realizando su sueño.

Irreconocible y hermosa: Magaby Gray de Pequeños Gigantes cumplió 21 años y presumió en redes sociales su radical transformación, luciendo cinturita y el cabello aún más corto, provocando gran emoción entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar lo hermosa que se veía con su nuevo cambio de look.

Mediante una fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram se pudo observar como la joven les daba la noticia a sus seguidores sobre este nuevo look, confesando que sin duda también para ella había sido una completa locura, debido a que era algo que ella nunca creía poder realizarse.

Fue a través de sus redes sociales en donde Magaby presumía su radical cambio de look, sorprendiendo a sus más de 122 mil seguidores, quienes quedaron encantados con la belleza que la joven presumía, a tal grado de que incluso sus ex compañeros la deshicieran en halagos y piropos en los comentarios.

Con el cabello corto y acinturada, Magaby impacta con su radical cambio de look

En la imagen compartida el pasado primero de julio, a vísperas de su cumpleaños número 21, Magaby aparecía con el cabello muchísimo más corto, el cual, a datos proporcionados por el portal Las estrellas era un corte bob, el cual rozaba en los hombros, provocando que su rostro se viera más delgado y estilizado.

Al pie de fotografía, la cual ya contiene más de 6 mil me gusta, la cantante mexicana confesó que este radical cambio de look había sido por completo una locura: “Como siempre gracias por cumplir mis locuras, me encantó”, demostrándonos lo emocionada que estaba con su corte de cabello.