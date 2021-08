Después de un año de incógnita, ha salido a la luz nueva información sobre este caso que atemorizó a toda Alemania, puesto que se descubrió que la víctima conoció al hombre en un portal de citas, donde empezaron a hablar por un par de meses hasta que decidieron probar suerte y tener un encuentro más íntimo, que no acabó nada bien para el hombre. Archivado como: Maestro alemán confiesa canibalismo

De acuerdo con el New York Post, Stefan R., se enfrentó a un juicio el martes por acusaciones de que atrajo a Stefan Trogisch, a su apartamento en el suburbio berlinés de Pankow, insinuando que sólo sería parte de una cita y que podrían tener relaciones sexuales después, sin que el hombre se imaginara que se trataba de una treta para convertirlo en su cena.

¡Tal cómo en una película de terror! En el juicio se narró que de luego de aquel encuentro, Stefan R., presuntamente asesinó al electricista, tuvo la osadía de cortar el cuerpo con una sierra y no sólo eso, sino que también se comió parte del cadáver y escondió los restos por toda la ciudad, declararon los fiscales en la corte.

El tribunal escuchó que Stefan R. cortó a su amante en su apartamento, comió algunas partes y arrojó otros restos en varios lugares de la capital alemana; por lo que esperan que su pena sea la máxima y que no tenga ni una sola oportunidad de presentar queja alguna, ya que el homicidio y canibalismo que cometió no debería pasar por alto para las autoridades alemanas.

Según ha relatado el New York Post, Stefan, quien ocultó su rostro a las cámaras con un archivo, dijo a través de su abogado defensor que planeaba no decir nada “por el momento”, por lo que permaneció en silencio mientras los demás hablaban de los delitos que él supuestamente cometió y que dejó a una familia completamente destrozada.

La familia de la víctima quiere saber qué pasó

Un hecho lamentable, fue ver a los padres y el hermano de la víctima, quienes estaban presentes en el tribunal mientras se leía la acusación contra el sospechoso. La familia estaba totalmente adolorida por la pérdida del hijo mayor, quien sólo se encontraba emocionado por tener una cita con el hombre con el que había estado conversando a través de una página para citas.

“Quieren saber qué le pasó a su hijo”, dijo un abogado de la familia a la prensa que se encontraba en el lugar. “No esperan que Stefan R se justifique o trate de disculparse. No es excusable”, concluyó alegando que sólo deseaban que su hijo obtuviera la justicia que merecía, ya que ninguna familia merece pasar por la angustia de no saber que pasó con sus hijos y mucho menos, que el culpable no sea responsabilizado por sus actos.