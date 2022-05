Maestra sobreviviente Uvalde: “No se puede vivir con miedo”

La maestra confesó al programa TODAY que cada vez que cierra los ojos o intenta dormir, la imagen de Salvador Ramos la aterroriza y solo puede pensar en el momento en que entró a la escuela y vio que estaba portando un arma. Nicole Ogburn, aseguró que el joven, de 18 años, terminó disparando en el edificio antes de adentrarse en el lugar.

“Puedo cerrar los ojos y ver esa imagen de él y esa pistola caminando hacia mi escuela, y me atormenta, pero al mismo tiempo, me he dicho a mí mismo que no viviré con miedo. Quiero hacer eso y enseñárselo a mis propios hijos. No se puede vivir con miedo“, expresó en la entrevista que le realizaron recientemente. Archivado como: Maestra sobreviviente Uvalde