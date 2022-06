La maestra habló con su esposo antes de ser asesinada

Su esposo es un policía que esperaba entrar en la primaria

Despiden a la maestra y su esposo, el cual no estuvo en la masacre pero murió después de enterarse

Maestra de Uvalde habló con su esposo antes de ser asesinada en la masacre. Sin duda alguna, las desgarradoras historias de las víctimas del tiroteo desatado por Salvador Ramos de 18 años, continúan conmoviendo a toda la comunidad de Uvalde y a los Estados Unidos en general.

Recientemente, se reveló que la maestra Eva Mireles, pasó los últimos momentos de su vida hablando con su esposo, el policía del distrito escolar Rubén Ruiz, quién no pudo salvarla, ya que el oficial Pedro “Pete” Arredondo, decidió que las fuerzas del orden no entrarían para abatir a Salvador Ramos sino hasta después de aproximadamente 50 minutos.

¿Qué le dijo la maestra a su esposo mientras sucedía la masacre?

Eva Mireles, maestra de cuarto grado en la Escuela Primaria Robb en Uvalde habló con su esposo durante la masacre, de acuerdo con lo revelado por el juez del condado de Uvalde, Bill Mitchell. El funcionario explicó al New York Times que los agentes del sheriff fueron quiénes le informaron de la llamada

Pese a que no reveló el contenido exacto de la llamada, el funcionario si dijo que el oficial “estaba afuera escuchando a su esposa”, la cual le decía “me estoy muriendo”. También señaló no tener información sobre si el policía Rubén Ruiz, esposo de Eva Mireles, le comunicó la situación de su esposa al comandante Pedro “Pete” Arredondo, quién decidió no ingresar a la escuela primaria.