¿Qué hacer si tienes dificultades para dormir y despertar muy temprano?

¿Madrugas para el trabajo? ¡Olvídate del cansancio!

Descubre como estar listo y alerta desde las 4:30 a.m.

¿Madrugas para el trabajo? A veces es necesario despertar muy temprano para empezar a realizar nuestras actividades, como ir al trabajo, hacer ejercicio o asistir a la escuela; sin embargo, existen diversas formas de hacer que poco a poco nos vayamos convirtiendo en expertos a la hora de despertar con ánimos y energías.

Olvídate de sufrir por tener que madrugar, con estos consejos iniciarás tu día con una sonrisa y todos los ánimos para salir a trabajar ¡descubre cómo hacerlo!

¿Cuántas horas debes dormir?

Aunque lo recomendado habitualmente es dormir por 8 horas, la realidad es que cada cuerpo es diferente y probablemente te tomará unos días descubrir exactamente cuánto tiempo debes dormir para amanecer bien descansado y listo para iniciar el día. Un exceso de sueño o un descanso muy breve harán que te sientas fatigado y sin ánimo de levantarte de la cama, así que deberás observar cada día cuánto has dormido y cómo te sientes, de manera que regules ese aspecto para aprovechar al máximo tu día.

Deberás dormirte más temprano

Es evidente que a algunas personas les toma un poco más de tiempo conciliar el sueño, así que si deseas descansar completamente lo más recomendable es ir a la cama mucho más temprano de lo que lo harías habitualmente; una hora recomendada, si deseas levantarte a las 4:30 a.m., es dormir a las 9:00 p.m.

Procura que tu entorno sea adecuado

La disposición de tu cama para dormir, la tonalidad de las luces, el material con el que están fabricadas tus cortinas influyen en el descanso que puedes llegar a tener, por lo que es importante que no hayan luces fuertes o dispositivos electrónicos que puedan causarte distracciones.

Ni muy frío ni muy caliente

La temperatura también es un factor que influye en nuestro descanso, así que una temperatura muy baja podría interrumpir tu patrón de sueño, mientras que el hecho de dormir en un lugar donde haya mucho calor te impedirá llegar a un descanso profundo en poco tiempo.

No pospongas tu hora de despertar

Hagas lo que hagas, no pospongas tu alarma, ya que esto únicamente ocasionará que despiertes más cansado y de mal humor.

Trabajo en equipo

Si vives acompañado, pídele a tu pareja o familia que te despierten a una determinada hora; esto te evitará la molestia de escuchar la alarma, y hará que no te quede otra opción más que levantarte.

La motivación es la clave

Piensa en una razón, o varias, para no dormir de más. Es cierto, a veces no tenemos otra opción; sin embargo, puedes despertar y pensar en algo que te cause felicidad, o gratitud, o también puedes empezar a crear tus propias motivaciones. Piensa que aprovecharás más el día y que verás la ciudad a una hora en la que todos duermen ¡la tranquilidad que sentirás es incomparable!