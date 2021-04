Sin embargo, para los usuarios que vieron la sombra en Tik Tok es evidente que era la sombra de una persona, por lo que no se explican cómo sucedieron los hechos o si de plano podría ser un engaño de la tecnología, lo cierto es que la polémica se levantó en las redes sociales.

Lo que se supone sería un inocente video de Tik Tok se convirtió en una tenebrosa imagen cuando una madre descubrió algo aterrador en ella, y es que al fondo se encontraba una sombra para tras de ella que de inmediato provocó temor en algunos internautas, de acuerdo al portal The Mirror .

Cuando ella interactuaba con su amigo, en un momento dado algo apareció en el fondo de su imagen, y aunque ella no lo detectó, tuvo que recibir la ayuda de su amigo que le dejó claro que al parecer, no estaba tan sola como ella creía. Archivado como: Madre sombra video

Esto provocó que la mujer tuviera tanto miedo, que tuvo que hablar a sus papás para que le hicieran compañía, puesto que no sabía si era una aparición o quizá realmente una persona que estaba dentro de su casa. Archivado como: Madre sombra video

En un momento la mujer se mostró confundida y no fue tan tarde que ella detectó lo que su amigo le había dicho: había una silueta o sombra de una persona detrás de ella, sin embargo, desconoce de quien se trata esa imagen.

Incluso ella misma tuvo que intervenir en los comentarios de los usuarios y dijo: “Loco no sé qué hacer porque asar de nuevo no hago más porque soy scird en caso de que vuelva a suceder”, lo que generó muchas reacciones. Archivado como: Madre sombra video

El medio de comunicación indicó que fue en la página de Reddit donde se dio a conocer el suceso que en un principio generó dudas porque muchos de los usuarios dijeron no ver nada. Archivado como: Madre sombra video

No faltó la gente escéptica que escribió: “La resolución en la imagen es diferente (más ‘clara’) sólo en el área de la ‘cara’ (máscara). Puede ver que la forma en que los píxeles se representan en solo esa área son diferentes. Es más suave que cualquier otra parte de toda la imagen”. Archivado como: Madre sombra video

La cámara apunta hacia abajo del pasillo con escasa luz del piso para la cocina, y de primera instancia no se ve nada en la habitación, sin embargo hay detalles que dejan ver más allá de lo que se ve de inmediato y es allí cuando impacta. Archivado como: Madre sombra video

De pronto un usuario le comentó: “Si esto no es falso, entonces definitivamente tienes un fantasma”, a lo que el hombre le respondió: “Desafortunadamente no lo es. Desearía que fuera”. Pero entonces una persona dudó del supuesto fantasma en la fotografía que le tomaron a la cocina de la casa: “Un poco raro, pero desafortunadamente la puerta está lo suficientemente abierta para que alguien esté de pie detrás de ella”.

Madre sombra video: CONTROVERSIA

Cientos de usuarios dijeron no ver nada, pero otros no pudieron ocultar su temor ante la escalofriante fotografía del fantasma en la casa del inquilino en Reino Unido. Entonces tras revelar que lo que veía era un fantasma al tomar la fotografía en la cocina de su casa, el hombre en Reino Unido dio más detalles del asunto para que no quedara dudas.

“Para un poco más de contexto, vivo con 3 amigos, pero estaba solo en casa en el momento de la imagen. “Después de tomarlo, revisé [la] cocina y no encontré a nadie. Si estás utilizando un ordenador portátil o una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de nuevo”. Archivado como: Madre sombra video