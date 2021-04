En una nueva etapa de la historia de la soñadora Karumi Durán Reyes ‘atrapada’ en México, ahora su mamá y esposo ‘rompen’ el silencio tras no dejarla entrar a Estados Unidos; su bebé la espera, mientras se recupera de una enfermedad.

"(La nieta) se llama Alison Reyes, hace 7 meses nació, yo fui a cuidar a mi hija… Es horrible lo que está pasando, porque ella no merece que esté allá afuera, no lo merece mi yerno tampoco, él es una muy buena persona, de verdad todo lo que está haciendo por mi hija se lo agradezco".

Sin embargo, el momento más álgido de la entrevista vino cuando la mamá de Karumi Durán Reyes, rompió en llanto, se le quebró la voz, no pudo más con su dolor y frente a las cámaras mostró su vulnerabilidad ante la situación que vive su hija, nieta y familia.

La “soñadora” Karumi Durán no ha parado de llorar en los últimos días. Su pequeña bebé estuvo enferma y ella no pudo cuidarla porque un error en una petición de inmigración la ha dejado atrapada en México y con un castigo de diez años que le impide regresar a los Estados Unidos, donde ella hizo toda una vida y permanece su familia.

Pero no fue así. Durán no tiene un ingreso legal a Estados Unidos, documento que se obtiene cuando un extranjero ingresa legalmente por un puerto fronterizo de EE.UU., y por lo tanto no podía tener éxito su pedido de ajuste.

Hace unos días, ella se expresó sobre la situación. Lo que más le dolió estos días a Durán es no podía estar con su bebé, de apenas 7 meses. “Desde hace más de una semana tiene vómito, y no quiere comer. Alison estaba acostumbrada a verme todos los días, a que yo la cuidara”, cuenta la “soñadora”.