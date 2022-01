Madre de Octavio Ocaña afirma que aún escucha la voz del actor

Su esposo la regaña: “Deja de escuchar a un muerto”

Afirma que el actor se le manifiesta buscando justicia “Deja de escuchar a un muerto” A varios meses de que se dio a conocer la muerte del actor Octavio Ocaña, recordado por su papel de Benito Rivers en la serie de ‘Vecinos’, su mamá, la señora Ana Lucía Ocaña revela en entrevista que aún escucha los audios que le mandaba su hijo a través de mensajes; “Está mal, pero no me importa”. Fue el pasado 29 de octubre del 2021 cuando el mundo del espectáculo mexicano recibió la triste noticia de la muerte de Octavio Ocaña a los 22 años. Según los reportes oficiales, el muchacho falleció cuando se disparó accidentalmente el arma que traía, mientras que estaba siendo perseguido por policías del municipio de Izcalli, en la Ciudad de México. Mamá de Octavio Ocaña aún escucha los audios del actor Tras esto, mucho se habló en torno a la muerte de Octavio Ocaña, en donde sus familiares afirmaron que la versión de la Fiscalía era errónea y que habían sido los mismos policías quienes habían acabado con la vida del joven actor, y a pesar de que han pasado meses de este acontecimiento la familia “sigue buscando la verdad”. Por su puesto que este proceso no ha sido nada fácil para ninguno de ellos, y mucho menos para su mamá, la señora Ana Lucía Ocaña, quien reveló en una entrevista que continúa escuchando los audios que le mandaba su hijo a través de diversos mensajes de texto.

¿Por qué me dejaste tan rápido?; Mamá de Octavio Ocaña escucha los audios del actor para recordar su voz A través de una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, la mamá del fallecido actor confesó que encontró consuelo escuchando la voz de Octavio Ocaña a través de los mensajes de voz que él le mandaba vía WhatsApp, los cuales la ayudan a tranquilizarla un poco. La señora Ana Lucí afirma que su esposo no está de acuerdo, pero eso la ha ayudado con el proceso: “Mi esposo dice que está mal, pero no me importa. Se fue para abrirnos camino, pero ¿por qué me dejaste tan rápido”, menciona la mujer como respuesta.

“Siento cada vez más profundo este dolor”; Mamá de Octavio Ocaña escucha los audios del actor para recordar su voz El portal SDP Noticias, mismo que recogió las declaraciones de la mamá de Octavio Ocaña, señaló que a pesar de que pasa el tiempo, sigue sintiendo fuertemente la muerte de su hijo, afirmando que siempre escucha la voz de su hijo a través de mensajes de audios para que no se le olvide cómo se escuchaba: “Siento cada vez más profundo este dolor. La vida no te sabe igual cunado pierdes un hijo y más en la manera en que yo perdí al mío”, reveló a través de una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

“Deja de escuchar a un muerto” La mamá de Octavio Ocaña señala que su esposo, el señor Ocaña la regaña cada que escucha su voz a través de os mensajes de audio que le mandaba su hijo antes de morir: “Mi esposo me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, me dice ‘deja de escuchar a un muerto”. “Pero yo le digo, ‘es que para mí no está muerto, para mí él está vivo y cuando llego a su tumba siempre le digo, ‘hijito, como extraño esos buenos días mamita, te amo, te quiero, bendiciones’. Extraño que cuando vivíamos juntos no había día que no se fuera sin pedirme la bendición, todas esas cosas las extraño muchísimo”.

Visita la tumba de su hijo cada que puede; Mamá de Octavio Ocaña escucha los audios del actor para recordar su voz Ana Lucía, mamá de Octavio Ocaña señala que si bien sabe que esos audios que escucha no le regresarán a su hijo, afirma que le dan la paz que ella necesita en estos momentos: “Me da paz y mucho dolor y le pregunto a Dios ‘¿por qué? ¿por qué me pasó esto a mí?”. Al inicio de la entrevista, la mujer afirma que si bien no va todos los días a la tumba de su hijo, ella siempre trata de ir lo más seguido posible: “Como tal no le dejo veladoras, pero sí trato de llevarle sus flores, platicar con él, me cuesta mucho estar sentada ahí sentada, preguntarle por qué se fue tan rápido”.

Se ha manifestado buscando justicia Cabe destacar que no fue hace mucho cuando la mamá de Octavio Ocaña señaló que su hijo se le había manifestado hace un par de días, esto debido a que la señora afirma que el joven actor busca que se haga justicia y paguen los culpables que lo mataron en verdad: “Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió el closet, le tiró los papeles, como enojado. A mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos, no tengan miedo, miedo los vivos. Él está enojado y está manifestando que quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron”.

Mamá de Octavio Ocaña asegura que el actor busca justicia La señora afirma que no solo con sus familiares ha hecho eso, sino también con amigos o conocidos que alguna vez interactuaron con el actor, afirmando que él lo único que esta buscando para poder descansar en paz es que se haga justicia en torno a su muerte: “En casa de una amiga, en donde nos quedamos, dicen que unos globos que estaban en el segundo piso empezaron a bajar y se pusieron a fuera de la puerta del cuarto en donde nos quedábamos, entonces mi hijo anuncia que él no se ha ido por completo y está molesto”, mencionó. Con información del portal Infobae. PUEDES VER LA ENTREVISTA AQUÍ