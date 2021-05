Los detectives están interrogándola, según señaló Carbajal en un comunicado. De momento no se han dado a conocer las identidades. La policía reveló que horas antes había recibido una llamada denunciando una disputa doméstica.

Dicha pelea involucraba a un matrimonio en el mismo apartamento. De acuerdo con Carbajal, la pareja fue separada y no hubo detenidos. Los niños estaban seguros en cama a esa hora. Carbajal catalogó el incidente como “trágico” y dijo que los agentes que respondieron a la llamada están recibiendo terapia.

Niños en California asesinados por su madre

En la entrevista efectuada en la prisión preventiva de Lerdo, en el condado de Kern, la madre expresó: “Los ahogué. Lo hice tan suavemente, no sé cómo explicarlo. No quería que siguieran abusando de ellos”. Durante la impactante declaración, la mujer agregó: “Cuando nacieron, les prometí que los protegería”.

“Los abracé y los besé y me disculpé todo el tiempo. Amaba a mis hijos”. A su vez, añadió: “Ojalá mis hijos estuvieran vivos, sí. ¿Desearía no haber tenido que hacer eso? Sí. Pero prefiero que no sean torturados y abusados ​​de forma regular por el resto de sus vidas”, agregó.