“Quiero que todo el mundo sepa que mi hermana ha sido liberada de las manos de la mafia”, aseguró Misael Obregón quien también dijo que la madre del niño de la frontera había sido capturada por unos “secuestradores” que no identificó.

“Tengo la mejor noticia del mundo. Gracias a mi Dios lindo, mi hermana ha sido liberada. Qué bendición, qué alegría”, afirmó Misael Obregón, hermano de la Meylin, en un video publicado en su canal de Youtube, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

“Me va a llevar un buen tiempo poder hablar sobre esto”, dijo Meylin Obregón en una entrevista ofrecida a Univision , donde además indicó que desconocía el motivo por el cual fue liberada pero pensaba que los secuestradores se sintieron presionados por las noticias. “Ellos solo me dijeron que no les convenía tenerme ahí”, indicó.

De acuerdo con Misael Obregón, su hermana estuvo secuestrada “en una bodega” en México, pero dijo que no tenía detalles de la ubicación exacta y tampoco indicó cómo se había logrado la liberación de la mujer, de acuerdo con El País.

Madre del niño de la frontera: “Me va a llevar un buen tiempo hablar de esto”

“Me dejaron en un lugar que yo no conocía y ahí pedí ayuda”, dijo la madre del niño de la frontera. Asimismo, indicó que en estos momentos se encuentra en un centro de detención en EE.UU. que prefirió no identificar y confesó que le iban a otorgar el asilo. Durante la entrevista, Meylin dijo que había podido hablar con su hijo Wilton y dijo que el menor estaba muy preocupado.

“Le dije que no llorara y que no se afligiera porque pronto íbamos a estar juntos. Después de todo lo que he pasado y todo el sufrimiento, ahora siento una alegría muy grande” dijo la madre del niño de la frontera y agregó que deseaba poder abrazar a su niño muy pronto.