“Yo quiero saber que pasó con mi hija, a que hora murió y por que no fui contactada”, dijo la madre en declaraciones para Local 10 News. “Ella mató a mi niña”, agregó la madre de la pequeña hispana de acuerdo con el rotativo La Razón .

Luego del incidente, Juana Pérez-Domingo llevó el cuerpo de la niña a la casa de su familia. Autoridades programaron una autopsia para el sábado pasado. La fianza de la acusada se fijó en 50.000 dólares y no se incluyó ningún abogado para ella en el acta.

El hombre no quiso dar datos sobre su identidad, pero si salió defender la ‘honra’ de su esposa. Ahora que la mujer se encuentra tras las rejas y en espera del próximo juicio, donde se declarará su sentencia, él mencionó que se trata de un accidente y que las autoridades sólo la ven como una homicida.

Cuando se le cuestionó sobre los hechos ocurridos con la menor de dos años, dijo que su esposa la ‘olvidó’ dentro de un auto, casi siente horas, cuando al temperatura marcaba 96 grados Fahrenheit, que provocó la muerte de la menor, quién no fue auxiliada a tiempo.

“La única que sabe es ella”

Aunque el hombre se mostró cooperativo con la reportera, al momento de preguntar por los detalles del caso y por supuesto, la versión que la familia de la acusada tenía sobre los hechos, él simplemente dijo que ella era la única que conocía la verdad de la situación.

“Se olvidó, o no sé, la única que sabe es ella”, dijo Pedro, el esposo de Pérez-Domingo con quien tiene una relación desde hace 24 años, mencionando que hasta el momento no ha podido hablar con su esposa, debido a que no se lo han permitido las autoridades.