Una madre mató a puñaladas a su pequeña hija de 3 años.

La madre dijo que mató a su hija porque Bob Esponja, un personaje de dibujos animados, se lo ordenó.

Las autoridades indicaron que la mujer habría estado alucinando cuando cometió el asesinato.

Una trágica historia que eriza la piel. Una madre en Michigan aseguró que mató a puñaladas a su hija de 3 años y luego metió el cadáver en una bolsa de basura porque Bob Esponja, un personaje de dibujos animados, le ordenó que lo hiciera o, de lo contrario, ella misma se enfrentaría a la muerte.

Justine Johnson, de 22 años, fue la madre quien presuntamente mató a su hija Sutton Mosser al apuñalarla varias veces el 16 de septiembre, dos días después de que la pequeña cumpliera 3 años. Acto seguido, metió el cuerpo en una bolsa de basura negra tras alucinar debido a las semanas de abstinencia de heroína y a la falta de sueño. Ahora está acusada de asesinato y de maltrato infantil en primer grado, reportó el diario New York Post el viernes 4 de febrero.

Ryan Eberline, un investigador de los Servicios de Protección de Menores, testificó durante la audiencia preliminar del viernes sobre el trágico caso. Eberline, quien entrevistó a Johnson el 1 de octubre, contó que el día en que la niña fue asesinada, Johnson dijo que había salido de la casa de su madre en el municipio de Oscoda, donde vivía, y se desmayó en un cementerio. Agregó que luego regresó a la casa de su madre e intentó suicidarse antes de asesinar a su hija, detalló MLive.

“Ella me dijo que no recordaba los detalles de lo que sucedió en el momento de lo que pasó con Sutton, y que estaba experimentando alucinaciones debido a la abstinencia de heroína y por no dormir durante aproximadamente dos semanas”, relató Eberline. “Ella estaba teniendo alucinaciones de la televisión que le había ordenado quitarle la vida a su hija o la matarían a ella”.