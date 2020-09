Madre latina suplica que no desconecten a su hijo por una insólita razón: El pequeño llora y mueve sus dedos

En su desesperación por la vida de su hijo, la madre pidió a Dios alguna señal y fue entonces cuando al acariciar su pie el niño movió los dedos

Aunque los especialistas determinaron que tenía muerte cerebral y por eso se habían propuesto a desconectarlo

Madre latina suplica que no desconecten a su hijo por una insólita razón: El pequeño llora y mueve sus dedos.

Hace tres semanas, Priscila Chapa y su hijo Giarcarlo, de 7 años, sufrieron un accidente automovilístico. El pequeño fue quien salió más lastimado.

Recientemente, cuando la madre llegaba al hospital para ver a su hijo, los médicos le informaron que Giarcarlo había tenido un paro cardiaco y que estuvo 18 minutos sin oxígeno. En consecuencia, los especialistas determinaron que tenía muerte cerebral y por eso se habían propuesto a desconectarlo.

Pero la madre, en su desesperación por la vida de su hijo, pidió a Dios alguna señal y fue entonces cuando al acariciar su pie el niño movió los dedos.

Aunque los doctores manifiestan que son reflejos involuntarios del paciente, la madre sostiene que no. Además, Giarcarlo ha estado derramando lágrimas, tal como si pudiese escuchar y entender lo que pasa a su alrededor. En este punto, Priscila Chapa ha pedido al hospital que no desconecten a su hijo e incluso ha contratado a un abogado para que intervengan de forma legal abogando por la salud del menor.

Justamente hoy vence el plazo para la decisión del hospital, informó Primer Impacto. Sin embargo, la madre confía en que la leyes de Texas le permitirán mantener a su hijo con vida a la espera de que algún milagro le ayude a recuperarse.

Madre latina suplica que no desconecten a su hijo por una insólita razón

Tras la publicación de la historia en las redes sociales del programa, muchos se han mostrado conmovidos

“No lo desconecten, cuando el hombre dice no es ahí precisamente donde Jesús dice sí, Dios está vivo y está ahí levántalo God”, “Ay no el niño está escuchando todo, no lo desconecten… Ocurrirá un milagro lo se”, “Que no lo desconecten. Las mamás tenemos un sexto sentido y ella sabe que si bebe va a reaccionar en cualquier momento”, fueron algunos de los mensajes que pedían al hospital no desconectar al pequeño.