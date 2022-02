RCN Radio reseño que un vocero del parque plasmó ante sus declaraciones para un medio local, que no se han esclarecido los hechos del porqué esta mujer quiso atentar de una manera tan fría y cruel en contra de su propia hija, cabe mencionar que muchas personas y asistentes del lugar, intentaron evitar que esto sucediera, pero fallaron en el intento y la madre logró arrojar a la pequeña.

Pero no todo quedó ahí pues luego de unos minutos transcurridos la policía no tardó en llegar a las instalaciones del zoológico para realizar la detención de la madre de la menor, quien podría enfrentar una pena de más de 15 años tras las rejas al enfrentar cargos por homicidio contra menores de edad, según informó el portal de RCN Radio.

Internautas reaccionaron ante el atroz acto de la madre

El video se encuentra en la plataforma de YouTube y ya ha superado las cinco mil reproducciones, por lo que internautas reaccionaron de manera inmediata ante la terrible actitud de la madre y las fuertes imágenes que fueron captadas a través de las cámaras de seguridad del zoológico.

“Que mal hizo la criatura?, esa mujer no merece perdón, una madre no se comporta así, , todo el peso de la ley contra ella”, “Que terrible, deben salvar a esa niña de esa señora”, “Que crueldad Dios mío espero q esa maldita vaya presa y nunca se la den a esa mala madre”, “Que de por vida quede encarcelada esa madre , es un peligro para la sociedad! Si eso le hizo a su hija a la vista de la gente, que intentará hacerle a quién no es su sangre”, son comentarios que se leen. Archivado como: Madre lanzó hija osos.