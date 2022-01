Un video no apto para todo púbico. Una cámara de vigilancia grabó el dramático momento en el que una madre lanzó a su bebé recién nacido dentro de una bolsa de plástico a un contenedor de basura, pero seis horas después fue hallado vivo cuando su llanto alertó a unas personas.

La policía quedó conmocionada al ver el video de la madre que lanzó a su bebé

Jo Imbriale, propietario de la tienda Rig Outfitters and Home Store, donde se grabó el video gracias a una cámara de seguridad, manifestó que la policía le pidió que revisara la grabación del viernes por la noche. “Algo no estaba bien, vi las caras de los oficiales y no lucían bien”, contó a KOB.

El declarante agregó: “les dije: ¿qué es lo que estamos buscando?”, a lo que los funcionarios le respondieron: “estamos buscando a alguien que tiró una bolsa de basura negra en tu contenedor”. Me di la vuelta y dije: “por favor, no me digas que era un bebé”.