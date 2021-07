Una madre mexicana pide ayuda para su hija

La joven estuvo secuestrada en Jalisco por un grupo delictivo

“La querían para el jefe”, descubrió la madre Madre inmigrante ayuda hija. Cada día se han hecho conocidas las historias de terror de familias mexicanas que han tenido algún encuentro con personajes del narcotráfico, por lo que deciden perder lo poco o mucho que han hecho en sus vidas y comenzar una nueva historia en un lugar alejado del daño que les han causado, es por eso que en ocasiones, la salida más próxima es intentar cruzar la frontera, donde consideran que serán protegidos por el gobierno americano. La historia que salió a la luz, es la de una madre quien tuvo a su hija secuestrada por un grupo delictivo del narcotráfico donde vivió horas de angustia y maltratos que no quiere describir por el daño que le produjeron, por ello es que la señora en compañía de sus hijas decidieron huir de Jalisco, estado mexicano donde residían, para escapar a la frontera y poder ingresar al país, ya que temen por sus vidas. Madre inmigrante ayuda hija: Quiere huir del país mexicano En una exclusiva para el portal ‘La Opinión’ traen la historia de una madre y sus hijas, que por culpa de la inseguridad, el narcotráfico y una situación que puso en riesgo la vida de una de las jóvenes, tuvieron que huir rápidamente de su lugar de residencia e incluso del país; desgraciadamente es un caso que se ve a diario en diferentes adolescentes, quienes en compañía de su familia se embarcan en salir de México por miedo a que se las lleve ‘el narco’. “Ayúdeme. Quiero que Estados Unidos ayude a vivir a mi hija, ella es estadunidense”, fueron las primeras declaraciones de la señora Josefina, cuando comenzó a platicar con ‘La Opinión’. “Hoy me dijo que ya no quiere vivir, y yo no sé qué hacer”, continuó en la entrevista, antes de adentrarse a los detalles que la hicieron querer huir del país mexicano. Archivado como: madre inmigrante ayuda hija

Madre inmigrante ayuda hija: El secuestro de su hija De acuerdo con las declaraciones de la señora Josefina para ‘La Opinión’, fue el 30 de junio, cuando un grupo de delincuentes secuestró a su hija de 15 años de edad en el estado de Jalisco. La señora Josefina obtuvo noticias de ella horas después, cuando la adolescente le llamó por celular desde una zona despoblada. En una historia que no parece común, pero en los poblados e incluso zonas citadinas se ha convertido en un problema común, donde los secuestros de jóvenes se han hecho más conocidos, por grupos de cárteles, debido a diferentes aspectos que ellos consideran relevantes al momento de ‘levantarlas’ y dejar a sus familias sin saber de ellas; por eso es que la historia de la señora Josefina con sus hijas se convirtió en un vivo relato de lo que llega a suceder con las jóvenes que logran sobrevivir. Archivado como: madre inmigrante ayuda hija

Madre inmigrante ayuda hija: Iba a ser preparada para el jefe Cuenta la señora Josefina al portal de noticias que la joven logró contactarla, pero se encontraba perdida y en condiciones que no eran las adecuadas para poder mantenerse en el lugar, ella relata que: “No sabía dónde estaba; me dijo que tenía cortadas en las manos, en su carita, en un pie”, además de que fue una odisea poder ir a su encuentro, puesto que pidió ayuda para decirle a la joven cómo enviar su ubicación y al obtenerla fue a recogerla. Fue uno de los peores momentos de la señora Josefina, ya que había encontrado a una joven totalmente diferente de lo que era su pequeña, pero lo peor estaba por venir, ya que cuando llegaron a su casa notaron que en el celular que tenía la joven había un nuevo mensaje. La mujer relató a ‘La Opinión’ que el texto contenía lo siguiente: “Decía que tenía que prepararse, porque se la iban a llevar el 10 de julio, porque iba a ser para el jefe de ese grupo”. Archivado como: madre inmigrante ayuda hija

Madre inmigrante ayuda hija: Huyeron de Jalisco No era una niña de 15 años para el grupo delictivo, se convirtió en una presa por obtener o una mercancía que deseaban ofrecer al jefe de esa organización por su atractivo; desgraciadamente es la historia de muchas jóvenes, quienes aún siendo unas niñas son tratadas como trofeos para jefes de cárteles quienes al verlas quedan prendados y deciden ‘levantarlas’ y ‘usarlas’ para lo que deseen. “Cuando mi niña vio ese mensaje en su celular, me dijo ‘si tu no me sacas de aquí, me voy yo’. Claro que yo tenía que apoyarla”, dijo Josefina al medio, relatando la fuerte experiencia que fue para ella ver a su hija en ese estado y tener que huir del hogar que habían formado. Cuenta que su familia salió de Jalisco al día siguiente. Iban sus hijas de nacionalidad estadounidense de 15 y 13 años, y un niño de 5 años, cuando llegaron a Tijuana en busca de cruzar la frontera para que auxiliaran a la menor. Archivado como: madre inmigrante ayuda hija

Madre inmigrante ayuda hija: Quieren ingresar a Estados Unidos La historia de Josefina y sus hijos es la prueba fehaciente de los peligros que viven cientos de familias en los estados donde el narcotráfico lidera diariamente. Hay personas que consideran Estados Unidos como su única salvación de los peligros que los grupos delictivos y por ello es que desean poder acceder, cruzándose la frontera ilegalmente o accediendo mediante una solicitud de asilo, que muchas veces es difícil de obtener. “Yo lo que quiero es que nos dejen pasar (a Estados Unidos) para que atiendan a mi niña y para estar a salvo”, comentó la señora Josefina para el reportero de ‘La Opinión’, después de haber llegado a Tijuana, donde en un punto clave para cruzar la frontera con Estados Unidos y que se ha convertido en el hogar de cientos de migrantes. Archivado como: madre inmigrante ayuda hija

La joven no recuerda lo que le pasó De acuerdo con la madre de la menor, ella no puede recordar lo que pasó en esas horas que experimentó a manos del grupo delictivo, que probablemente fue drogada al instante en que la ‘subieron’ y su paradero fue incierto. Pero la señora Josefina nunca podrá borrar de su mente lo mal que se encontraba físicamente la menor. “Ella dice que la cortaron con un bote”, relató al reportero, después de confesar que su hija tenía cortadas en las manos, en el rostro, en un pie. Además comentó que: “No quiere hablar de lo que pasó, o no puede acordarse porque fue muy doloroso; está como bloqueada”, lo que sería una posibilidad, ya que las víctimas de algún abuso, ya sea físico, emocional o sexual, bloquean los recuerdos dolorosos para que no les lastime más. Archivado como: madre inmigrante ayuda hija

La directora del albergue ofreció unas palabras El testimonio de Josefina impactó de sobremanera a la directora del albergue para migrante que se localiza en Tijuana debido a la crudeza con la situación que tuvo que tratar por el bien de su hija, ya que tuvo que abandonar la vida que estaba formando en Jalisco con esfuerzo, pero que todo valía la pena para que sus hijos pudieran estar seguros y sin el miedo de salir y ser encontrados por ese grupo delictivo. “Yo no he parado de llorar desde que me las trajeron aquí”, comentó al reportero de dicho medio de comunicación. “La verdad, doy gracias a Dios que estén aquí conmigo que las quiero cuidar y no en otro lado”, mencionó para después confesar que ella es la que ha estado ayudando a Josefina y a sus hijas en los trámites de asilo para que ella y su hijo menor sean aceptados en el país, ya que sólo sus dos hijas son ciudadanas americanas.

Quieren que la joven este en observación De acuerdo con las declaraciones de la madre de la joven y la directora del albergue, la joven ha necesitado atención psicológica para poder lidiar con la situación con la que está pasando, ya que se encuentra delicada y la señora Josefina prefiere que esté en ‘observación’ por si alguna crisis aparece y ellas no saben como manejarla. “Pero por la situación en que está la niña, la mamá quiere que esté bajo observación y a mí me parece que es lo indicado”, dijo la directora del Albergue, poco después la señora Josefina explicó al medio que su hija no tolera la cercanía de hombres, ni el ruido, además de que quiere estar sola y en silencio, y tampoco quiere o no puede hablar de su experiencia, por lo que necesitan toda la ayuda posible.

Las amenazas aún no han parado La situación empeoró para la pequeña familia, cuando se dieron cuenta que sus esfuerzos por alejarse de aquellas personas que tanto habían dañado la vida de su hija no estaban rindiendo frutos, ya que aunque las separen varios kilómetros de distancia siguen en peligro, por ello desea desesperadamente la ayuda del gobierno americano para poder acceder al país. Según relata la señora Josefina, aunque se encuentren en la frontera las amenazas no se han detenido; ella no aclara que amenazas son las que recibieron, pero si que las personas que han estado detrás de ellas siguen molestándolas, lo que empeora la situación con la joven de 15 años, que apenas puede mantenerse en el albergue ‘tranquila’.

La situación familiar La explicación al ‘por qué’ sus hijas son ciudadanas estadounidenses y ella no, es debido a que la señora Josefina es del estado de Michoacán, pero hubo una época donde se ‘cruzó’ al otro lado y consiguió un trabajó en Vancouver, en el estado de Washington, donde nacieron sus hijas y permanecieron unos cuantos años en el estado, hasta que la situación empezó a empeorar. Ella relata a ‘La Opinión’ que fue la crisis hipotecaria del 2008, cuando la economía dilató en recuperarse y, ella se encontró desempleada, por esa razón es que al ser madre soltera decidió regresar a Michoacán en busca de apoyo familiar, para que sus hijas no sufrieran las consecuencias de un futuro incierto en un país que ‘era suyo’ pero a la vez ‘no’, ya que no tendrían con quien acudir si se suscitaba algún problema de gravedad.