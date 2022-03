Sin embargo, miles de personas se mueven todos los días de manera intensa para que Melissa Lucio no sea ejecutada, ya que consideran que la mujer no es culpable del asesinato de su hija, Mariah Álvarez, de apenas dos años de edad en el Condado de Cameron, al sureste de Texas.

Los testimonios de los hijos de Lucio no fueron escuchados durante el juicio

El resto de los hijos de la madre hispana aseguraban que su hermanita había muerto por una caída accidental. Por su parte, Sandra Babcock, quien es la representante de Lucio, dijo que durante el juicio no se tomó en consideración que Mariah tenía una discapacidad que la hacía perder en diversos lapsos de tiempo el balance.

Después de largas cinco horas de interrogación, Melissa insistió que ella no había matado a su hija, pero que no entendía qué era lo que los investigadores querían que ella dijera. “Yo no entiendo lo que usted quiere que diga. Me imagino que soy responsable”, dijo Lucio en aquel entonces.