Madre hispana ofreció lavar ropa a mano para comprar un pastel a su hijito

“Ofrezco lavado de ropa a mano para poder juntar y comprar un pastel a mi niño que está próximo a cumplir 5 añitos y quiere un pastel de fresas. OJO, es lavado a mano, no en lavadora”, escribió Francisca en el post, compartido en un grupo de ventas y servicios.

En la publicación, Francisca Rodríguez aclaró que solo podía lavar a mano, pues no tenía lavadora en su humilde hogar y agregó su número de teléfono y dónde podían encontrarla para contratar sus servicios como lavandera.

Francisca Rodríguez, una madre soltera, soñaba con hacerle realidad el humilde deseo de cumpleaños de su hijito de 5 años: un pastel de fresas. Sin embargo, como no contaba con los ingresos para costear el regalo, la madre hispana ofreció sus servicios a través de Facebook para alegrarle el día a su pequeño y se llevó tremenda sorpresa.

Para asombro de la dedicada madre, la publicación conmovió a muchos usuarios que la hicieron viral en redes sociales, en poco tiempo. El alcance de su petición fue tal que no solo consiguió muchos clientes, sino también decenas de regalos para su hijito.

A través de su cuenta de Instagram la artista cubana compartió un desgarrador video donde se le puede ver totalmente destrozada por la muerte de su querida madre a causa del COVID. Pero además Dianelys Alfonso Cartaya conocida como la Diosa rompió en llanto por no poderle cumplir su última voluntad a su mamá.

La Diosa rompe en llanto por no cumplir voluntad de su madre

En el clip compartido se le ve a la cuna impotente y rompiendo en llanto, ya que como menciona ella su madre antes de morir pidió ser cremada y no enterrada, pero por lo que se muestra en las imágenes la Diosa no puede realizar eso, ya que le mencionan que no la pueden cremar en el lugar donde se encuentra.

Tal fue su desesperación por no poder cumplir la última voluntad de su madre, que durante la transmisión pedía desesperadamente un lugar donde pudiera llevar a su madre. La cubana pedía ayuda de sus seguidores, ya que no quería que su mamá fuera enterrada.