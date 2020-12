Madre hispana murió de COVID-19 poco después de dar a luz a niño sano

Una madre hispana de 33 años murió de COVID-19, poco después de dar a luz a un niño sano, en Detroit.

Una madre hispana, de 33 años, murió de COVID-19, poco después de dar a luz a un niño sano, en Detroit, Míchigan.

Erika Becerra, de 33 años, estaba embarazada de 8 meses cuando se le diagnosticó COVID-19, en noviembre. La hispana, quien no tenía ninguna condición subyacente a parte del embarazo, fue internada en un hospital de Detroit, reseñó WBRC.

Ante su complicado estado de salud, el trabajo de parto de Becerra fue inducido el 15 de noviembre, y dio a luz a un niño sano, al que la familia bautizó Diego Antonio Becerra.

“Ella estaba como ‘Mamá, no me siento bien. No me siento como yo. Es difícil respirar'”, contó el hermano de Becerra, Michael Avilez, a WBRC. “Llegó el fin de semana. El doctor vio que no estaba mejorando. Entonces dieron a luz a su hijo”.

“Tuvo un parto normal. Ella dio a luz a su hijo, pero no llegó a abrazarlo porque justo después de que ella dio a luz, fue cuando pusieron el tubo para respirar. Luego, a partir de ahí, empezó a empeorar”, dijo Avilez.

Avilez y su familia se apresuraron a Detroit desde Los Angeles, donde Becerra creció, para estar a su lado. La pareja se había instalada en Detroit desde hacía poco tiempo, debido al trabajo del marido de Becerra.

“En los últimos momentos, ella estaba llorando. Sé que nos oyó. Oramos por ella. Hablamos con ella. La consolamos hasta los últimos momentos”, dijo su familiar.

Afortunadamente, Diego, el esposo de Becerra y su hija mayor, de 1 año, dieron negativo para el virus. Un GoFundMe creado para ayudar a la familia con los gastos ha recaudado más de $13,000.