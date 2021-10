Al encontrar su cuerpo, la mujer buscó ayuda y la policía llegó a su hogar. Alexandria Castaño, de 24 años, solo recibió un mensaje para salir de su casa sin dar ningún motivo; la hermana de Lucía, mencionó a las autoridades que no es posible que ‘nadie haya visto que pasó con la joven’ que fue hallada sin vida en la puerta de su casa.

UN HALLAZGO ESTREMECEDOR. Una madre hispana, encontró el cuerpo de su hija ensangrentado fuera de la puerta principal de su apartamento después de horas de ansiedad y miedo, ya que no le contestaba las llamadas y se había salido del hogar sin decir ni una sola palabra, algo que causó incertidumbre para la familia.

De acuerdo con el medio de comunicación, la policía recibió una llamada alrededor de las 7 a.m., y cuando llegaron a la casa en Summit Avenue, encontraron el cuerpo de Alexandria Castaño tirado adentro, justo detrás de la puerta principal de la casa multifamiliar; la familia de la joven no entiende que fue lo que pasó, pero si recuerda que Alex salió de casa sin decir a dónde iba.

De acuerdo con el Daily Mail, Lucía Castaño, recibió un mensaje de texto unos 30 minutos después diciendo que Alex se dirigía a casa. Después de eso, Alex dejó de responder a las llamadas y mensajes de texto de su madre. Ese hecho preocupó de inmediato a la madre de la joven, quien no dejó de insistir en encontrar su paradero.

La madre de Alex Castaño, confesó al medio de comunicación que no sabe quién llamó a la policía después de que el cuerpo de la joven fuera encontrado en la entrada de los apartamentos multifamiliares. Ella mencionó que quizá estaba en shock y por ende, su mente se bloqueó ante cualquier pensamiento coherente.

Según relató al medio de comunicación, la madre de la joven nunca pensó que su hija estuviera muerta. Ella llamaba constantemente al celular de Alex y al no ver respuesta, pensaba en otras posibilidades antes que la muerte. Lucía, mencionó a News12, que ella no podía creer en la muerte de su hija hasta que llegó la policía y confirmaron esa terrible noticia.

Madre encuentra hija muerta: La familia dio declaraciones

La familia de Alex Castaño, ofreció declaraciones al respecto tras darse a conocer la muerte de la joven. De acuerdo al News 12, Cristina Benítez, hermana de Alex, dijo al noticiero que no creía capaz a su hermana no enviar un mensaje o llamarle a su madre en el trascurso del regreso a su casa. Para ella, es demasiado extraño lo que está sucediendo.

"Sé que mi hermana no diría' Voy a volver a casa ahora mismo 'y luego simplemente no volvería a casa sin siquiera llamar o sin enviarle un mensaje de texto a mi mamá", mencionó la hermana de Alexandria, Cristina Benítez al medio de comunicación News 12. Ellas, esperan que el caso de la joven no sea olvidado por la ley.