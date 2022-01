Ayden Lozano es un niño que padece leucemia, y se buscan donadores

Madre del pequeño tiene una página para contactarlos y ayudar a donar

Madre hispana pide ayuda. El amor que una madre tiene por su hijo es incondicional, nunca se termina y es el más leal que existe. En esta ocasión te traemos el caso de Ayden Lozano, quien es un niño de 5 años que padece leucemia, la cual se le detectó cuando apenas tenía 2 años. Su madre, está solicitando ayuda para encontrar donadores.

Tras largos 3 años de tratamiento, el cáncer avanzó tan rápido que afectó su cerebro, lo cual hace que necesite urgentemente un trasplante de médula. Su madre Iliana Lozano está solicitando ayuda. “Necesitamos encontrar a esa persona para que él pueda vivir”, dijo su mamá a la edición digital de noticias ‘Univisión’.

Madre hispana pide ayuda: Pide madre de Ayden apoyo de la comunidad

La madre del pequeño Ayden Lozano está solicitando con ayuda de medios de noticias que la sociedad apoye a su pequeño quien constantemente está luchando para seguir adelante. A través de Univisión, en entrevista con Carolina Sarassa y Borja Voces, Iliana Lozano, originaria de Guadalajara pidió a las personas que se inscribieran a su página.

“Muchos latinos no se inscriben porque no saben o le tienen miedo a la palabra ‘trasplante’ porque ellos creen que es como un trasplante de corazón o riñón, algo así, y pues no, es como si uno está donando sangre. Es muy simple”, asegura la madre.